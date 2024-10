Veja filmes e séries mais vistos da semana 5 de outubro

Confinada “nA Fazenda”, Fernanda Campos é vítima de “deepnude” e imagens viralizam; entenda

Perfis usaram inteligência artificial para “tirar a roupa” da criadora de conteúdo e lucrar com isso

Uma das participantes do reality show “A Fazenda 16”, a influenciadora e criadora + 18 Fernanda Campos está sendo vítima de “deepnude”. Confinada na atração da Record TV, ela teve fotos falsas, nas quais aparece nua, compartilhadas em grupos do Telegram e de WhatsApp, além de perfis no X, antigo Twitter.

As imagens foram criadas com a ajuda de softwares de Inteligência Artificial. Nelas, Fernanda aparece em diferentes momentos. Nos prints originais, Fernanda aparece de biquíni, interagindo com outros participantes do programa.

Aproveitando a fama da influenciadora, golpistas por trás de grupos e perfis estão enganando as pessoas, vendendo essas fotos falsas dizendo que ela ficou nua no reality, algo totalmente descabido e irreal.

Em entrevista em março deste ano, antes de entrar no reality, Fernanda chegou a dizer que “tem medo” do uso da Inteligência Artificial para a criação de conteúdo +18. Ela já tinha demonstrado preocupação sobre possíveis golpes.

“As pessoas acabam acreditando que aquela pessoa criada por Inteligência Artificial é real, e isso é um problema”, opinou, na época. “Conheci outras criadoras que estão faturando um bom dinheiro com perfis de garotas criadas por IA. Também já me mostraram esse tal de ‘deepnude’, que é quando ‘tiram a roupa’ da pessoa, isso acho um crime”, completou.

Ao contrário do golpe que vem circulando, Fernanda só tem conteúdo inédito e sem censura na Privacy, plataforma adulta brasileira. Mesmo confinada, o perfil continua sendo atualizado. A peoa se manteve, inclusive, por mais um mês no top 10 do site com faturamento superior a R$ 2 milhões.

