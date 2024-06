Filmes e séries campeões de audiência no streaming em maio

Em São Paulo, Musa do Brasileirão Gabriela Menegazi arma barraco em boate e até parte para a briga

Gabriela Menegazi arma barraco em Boate de Luxo em São Paulo, parte para briga, joga copo de bebida em moça e balde de gelo e cai no chão.

Leia + sobre Famosos, artes e música A musa do brasileirão Gabriela Menegazi se envolveu em uma polêmica na madrugada de sábado dia 01 de Junho em Uma boate de luxo em São Paulo.

Segundo a modelo a mesma estava tendo um affair com um empresário paulista que se divide entre São Paulo e Estados Unidos. Após uma discussão entre a modelo e o empresário, a mesma disse que ia embora do local, e foi para outro camarote onde estavam uns conhecidos de Gabriela.

Foi ai que tudo começou, cinco minutos após Gabriela deixar o camarote em que estava com o empresário e um grupo de amigos, a mesma avistou o empresário xavecando uma loira. Sem pensar duas vezes a mesma saiu do camarote de onde estava e foi ao camarote do empresário, chegou empurrando os dois e jogou um copo de bebida com gelo na moça que estava com ele, no mesmo momento a musa arremessou um balde de gelo em direção da modelo e foi ai onde a briga começou. Gabriela se desequilibrou e caiu no chão e foi segurada pelo seu segurança particular!

Houve uma agressão mútua, uma amiga da moça que estava ao lado também agrediu Gabriela. A modelo foi convidada a se retirar da casa junto com a moça que também agrediu! A imprensa procurou Gabriela para maiores informações, mas a mesma não quis dar entrevista.