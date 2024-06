Filmes e séries campeões do streaming semana 2 junho

Hope you’re having a good day – I just wanted to send over the top 10 lists for the week!

Antes de ‘festa nudista’, influencer Luiza Marcato se casa no civil com astro do OnlyFans

Luiza Marcato e Máximo García acabam de oficializar a união. Criadores +18, eles se conheceram durante uma gravação para o OnlyFans e desde então se apaixonaram. O casamento no civil aconteceu em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Agora, a expectativa é a para a festa no dia 15 de junho. Eles prometem uma cerimônia nudista, com todos os convidados pelados, e avaliada em R$ 2 milhões. Um pastor vai celebrar esse momento. A novidade viralizou nessa semana e dividiu opiniões. “Estamos felizes. Foi paixão de sexo (risos), conheci o Máximo numa cena com outras mulheres, foi uma pegação geral. Mas rolou uma química entre nós e deu nisso”, resumiu Luiza. “Vai ser um casamento aberto, com comunhão total de bens. Não temos ciúmes e pretendemos morar juntos agora”. O casal fez uma cerimônia discreta no civil, sem alarde e bem intimista, apenas com amigos próximos. Já para a festa, são esperadas 300 pessoas, incluindo as maiores criadoras +18 do Brasil. Além de balada, terá luau, baile de máscaras e pegação liberada. Luiza Marcato é ex-atriz das pegadinhas da RedeTV!, já participou de concursos de beleza e se tornou musa +18 ao se divorciar. Já Máximo García é ator pornô espanhol. Premiado, já gravou para as maiores produtoras do mundo e hoje fatura cerca de R$ 300 mil por mês nas suas plataformas.