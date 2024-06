Federação Paulista abre as portas para SAFs no interior

A Federação Paulista de Futebol, em iniciativa da FPF Academia, lançou o curso Aspectos Jurídicos

da Sociedade Anônima de Futebol – S.A.F nesta segunda-feira (10). O curso tem o objetivo de abordar os principais processos e procedimentos que tramitam na área e contou com atividades presenciais no Edifício Rei Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, ministradas por figuras especialistas no assunto.

O presidente da entidade máxima do futebol paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, falou da importância de se oferecer esse tipo de curso. “Ver essa quantidade de pessoas, de interessados, de gente querendo participar dessa troca que a FPF propõe é muito importante porque é tudo muito novo no Brasil. Principalmente quando a gente tem decisões da justiça desenvolvendo em cada local uma maneira diferente de pensar…Se estamos falando de SAF, de grandes investimentos em grandes camisas, a primeira coisa que o investidor de fora vai olhar é a segurança jurídica”, disse.

Reinaldo Carneiro Bastos aproveitou para reforçar o suporte oferecido pela Federação Paulista de Futebol. “Conte conosco. A nossa obrigação é ajudar vocês a tomar a melhor decisão. A gente vai estar sempre disponível, sempre de braços abertos”, completou.

Os profissionais inscritos iniciaram as atividades na segunda-feira (10) com palestra ministrada por Gustavo Delbin, Vice-presidente de Registro, Transferências, Filiação e Licenciamento da FPF, Fernanda Chamusca, Advogada da FPF e Mariana Chamelette, Sócia Chamelette Advocacia e Vice-Presidente do IBDD. Na primeira palestra o tema central foi a prática do registro das S.A.Fs na FPF.

Em seguida, Alexandre Pássaro, Sócio do PVBT Law e membro da Comissão de Assuntos Jurídicos da FPF, Jorge Gallo, Sócio e Head de esportes no Campos Mello Advogados e Pedro Oliveira, Sócio e Fundador da OutField ,falaram sobre a criação, objetivos, responsabilidades e gestão das Sociedades Anônimas do Futebol.

Fechando o primeiro dia de atividades, os inscritos participaram de palestra sobre a gestão de passivos. Os responsáveis por ministrar a atividade foram Paulo Feuz, Auditor Pleno do STJD do Futebol da CBF e membro da Comissão de Assuntos Jurídicos da FPF, Eduardo Azuma Nishi, Desembargador TJSP e Ana Paula Pellegrina Lockmann, Desembargadora Federal do Trabalho da 15ª Região.

