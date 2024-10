Filmes e séries mais vistos da semana 5 de setembro

Ex de Fiuk, Maia Lozano se lança nas plataformas adultas e fala de relação com o cantor: “ele nem sonha”

Depois de um affair de quase dois anos com o cantor Fiuk, a influencer Maia Lozano, 27 anos, decidiu entrar no OnlyFans e na Privacy – as plataformas adultas. Apostando em vídeos explícitos e nudes caseiros, ela faturou R$ 70 mil na sua estreia e já promete colabs com outras criadoras, incluindo famosas como Andressa Urach.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A influencer diz que nunca conversou com Fiuk sobre o assunto e que ele nem imaginava seus planos de se lançar no universo +18. A relação dos dois nunca foi pública, mas ela frequentava a casa do cantor e conheceu seus amigos. Entre idas e vindas, Maia também conheceu Fábio Jr, pai de Fiuk.

“Nos conhecemos por amigos em comum. Foi tudo muito intenso. Eu nem conhecia essas plataformas, o Fiuk também não era ligado nisso. Ele nem sonha que estou lá, é bem desligado disso. Só depois que terminamos que fui conhecer, que entendi como tudo funcionava e decidi me jogar. Entrei pelo dinheiro, mas também porque gosto de me exibir”.

Maia conta que sempre foi exibicionista, inclusive quando estava com o cantor. Mas que Fiuk era ciumento. Tanto que, inicialmente, se lançou nas plataformas com um codinome. “Ele é tranquilo no dia a dia, mas tem ciúmes. Tanto que nunca falei sobre as plataformas com ele. Já trocamos mensagens depois de terminar, mas nada sobre isso. Acho que para ele é surpresa, nunca me perguntou nem comentou nada a respeito”.

Assim que anunciou a novidade nas redes sociais, Maia diz que viu seu “direct bombar” com mensagens de famosos, inclusive de amigos de Fiuk. “Essa coisa de nudes mexe com os homens, né? Direct bombando, muitas mensagens, cantadas e até algumas propostas indecentes. Ele nem imagina que alguns amigos já me desejavam desde aquela época. Fiquei chocada”, assume.

Nas plataformas, Maia Lozano mostra seu dia a dia de forma sensual, cenas com homens e mulheres, além de flagras e fetiches. Ela também faz vídeos personalizados para assinantes e interage com todos no chat. “Sou uma namoradinha virtual. Acho que isso mexe com eles e gera uma conexão incrível”.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação