Filmes e séries mais vistos neste começo de novembro

Vice Miss Bumbum, mantém uma rotina de 3 horas de exercícios físicos para lidar com dismorfia corporal

“Tenho dismorfia corporal, nunca me vejo da forma como os outros me veem”, explicou Tiele.

Tiele Azambuja, vice Miss Bumbum 2024, revela que dedica cerca de três horas diárias a treinos intensos como uma maneira de lidar com a dismorfia corporal – um transtorno que faz com que se concentre obsessivamente em detalhes de sua aparência que, na maioria das vezes, apenas ela percebe. “Tenho dismorfia corporal, nunca me vejo da forma como os outros me veem”, confessa Tiele.

Apesar de sua carreira estar fortemente voltada à estética, ela admite que o espelho nunca reflete uma imagem com a qual se sinta realmente confortável.



Para ela, o exercício físico, apesar de intenso, tem um efeito terapêutico. Cada minuto na academia é uma forma de acalmar a mente e afastar os pensamentos autocríticos. “As pessoas me dizem que estou perfeita, mas nunca sinto isso”, explica.

Esse descompasso entre a visão que os outros têm dela e a sua própria percepção é um dos maiores desafios que enfrenta diariamente.

Estudos mostram que muitas pessoas com dismorfia corporal encontram no exercício uma maneira de aliviar os sintomas da ansiedade e melhorar o humor. De acordo com alguns relatos, atividades como corrida, musculação e caminhadas ao ar livre ajudam a afastar a fixação nos detalhes do corpo, oferecendo uma pausa mental dos espelhos e comparações constantes.

No caso de Tiele, essa prática diária a ajuda a se sentir no controle e a construir uma imagem de aceitação aos poucos: “Sinto que estou construindo um corpo melhor todos os dias, e isso me ajuda a manter o foco”, afirma.

Ainda assim, Tiele admite que os dias de ansiedade são os mais difíceis. “Nem sempre é fácil manter a disciplina”, confessa. A busca por uma rotina de autocuidado não é apenas uma questão de saúde física, mas também uma válvula de escape para os pensamentos negativos. Assim como outras pessoas que lidam com a dismorfia corporal, Tiele reconhece que a constância e a disciplina são fundamentais para enfrentar os desafios diários e alcançar um equilíbrio entre corpo e mente.

