Fisiculturista Cíntia Goldani morre aos 36

Gustavo Cesar, namorado da fisiculturista Cíntia Goldani, que morreu na quarta-feira, 26, usou as redes sociais nesta quinta, 27, para explicar a causa do falecimento e se declarar à companheira.

Por meio dos Stories, o rapaz revelou que “choque séptico”, “sepse pulmonar” e “pneumonia bacteriana” foram as causas do óbito da fisiculturista gaúcha aos 36 anos. Ele também usou a postagem para descartar embolia pulmonar e “outras coisas bizarras”.

Além da explicação aos seguidores, Gustavo Cesar publicou uma foto que ainda não havia sido postada do casal e se declarou à namorada. Em seu texto, ele usou as palavras “puro, amor e verdadeiro” para se declarar a Cintia.

“Me arrependo imensamente de ter tido vergonha de postar essa foto. Eu te amo muito, e você merecia receber muito mais amor de mim, meu amor é verdadeiro igual o seu, mas aconteceram coisas na minha vida antes de você que me fez ter medo de me entregar por completo.

Você me ensinou amar de verdade, amar com a alma, você me mostrou o verdadeiro amor e agora será infinito esse sentimento no meu coração. Se pudesse resumir a Cíntia em 3 palavras seriam: PURO, AMOR, VERDADEIRO! Eu vou te levar pra sempre comigo enquanto eu estiver nesse mundo e logo iremos nos encontrar na eternidade”, escreveu.