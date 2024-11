Flamengo vence Galo com 2 de Gabigol

O Flamengo está mais perto da conquista da Copa do Brasil após vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã, no primeiro jogo da final. Gabigol marcou dois gols, elevando seu histórico para 16 gols em 17 finais com o clube.

A equipe carioca abriu o placar com Arrascaeta e Gabriel, enquanto o Atlético-MG descontou com Alan Kardec.

O segundo confronto acontecerá no próximo domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Flamengo pode ser campeão mesmo perdendo por um gol, enquanto o Atlético-MG precisa vencer por três ou mais gols para conquistar o título; uma vitória por dois gols levará a decisão para os pênaltis.

Flamengo tem BRIGA FILIPE LUÍS E GABIGOL

Gabigol e Filipe Luís protagonizaram momentos curiosos no Maracanã durante o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, neste domingo. Após levar uma bronca do treinador por erro de posicionamento, o camisa 99 se redimiu segundos depois ao marcar o segundo gol do Rubro-Negro.

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO DE WHATSAPP