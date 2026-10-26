O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (26) que foi intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar seus passaportes e que está proibido de deixar o Brasil. Segundo o parlamentar, a abordagem ocorreu após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília, na capital federal.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio atribuiu a medida a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionada a uma declaração do irmão, Eduardo Bolsonaro, que defendeu que ele deixasse o país caso perdesse a eleição presidencial.

Flávio Bolsonaro teria recebido conselho do irmão

Eduardo fez a declaração na sexta-feira (23), durante entrevista a um podcast nos Estados Unidos. Flávio foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, realizado no domingo (25).

A decisão judicial que fundamentou a intimação ainda não teve seu conteúdo integral divulgado publicamente.