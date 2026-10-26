O Napoli conquistou, no sábado (24), o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão. O time ergueu a taça ao vencer o Atlético Holanda nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A final foi disputada no CEM (Centro Esportivo Municipal) “Claudemir Martim Daniel”, o Mirzinho.
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O Napoli abriu o placar no primeiro tempo, com Victor Augusto, que chegou a oito gols na competição, terminando como artilheiro. Na segunda etapa, Kaio Henrique marcou para o Atlético Holanda e levou a decisão para as penalidades, com o Napoli levando a melhor.
Iniciado em agosto, o Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão teve número recorde de participantes, com 41 times. O Napoli acumulou cinco vitórias no torneio, além de um empate no mata-mata, seguido de triunfo nos pênaltis.
A equipe foi comandada pelo técnico Igor André, auxiliado por André Luis, e contou com os seguintes jogadores:
Elenco Napoli
Adriano Guilherme Milano
Aldo Truccolo Neto
Claudinei Francisco Leite
Fabio Borgysinski Pereira
Fabio Inacio de Oliveira
Fabio Silva Galani
Gustavo Felipe da Silva Saia
Isac Domingos de Oliveira
Leonardo Balan Landgraf
Leonardo Caprara dos Santos
Marciano Aparecido Alves
Márcio Aparecido da Silva
Pedro Henrique Santana de Oliveira
Rafael Alves Cassiano
Renan de Morais
Ricardo Paiva Sacchetto
Richard Mark da Silva Barbosa
Roberth Paiva Sacchetto
Rui Barbosa Vieira
Samuel Batista Alves
Saulo Gabriel Sbrana
Victor Augusto Fonseca
Vinicius Rodrigo Lamenha Barbosa
Wigor Augusto Galani Pacifico
O título do Napoli encerra a temporada 2026 do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. Os demais campeões foram Esmeralda, na 1ª Divisão; Planalto do Sol, na 2ª; União Santa Fé, na 3ª; e Manacá City, na 4ª. Os torneios são organizados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).
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