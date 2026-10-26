O Napoli conquistou, no sábado (24), o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão. O time ergueu a taça ao vencer o Atlético Holanda nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A final foi disputada no CEM (Centro Esportivo Municipal) “Claudemir Martim Daniel”, o Mirzinho.

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O Napoli abriu o placar no primeiro tempo, com Victor Augusto, que chegou a oito gols na competição, terminando como artilheiro. Na segunda etapa, Kaio Henrique marcou para o Atlético Holanda e levou a decisão para as penalidades, com o Napoli levando a melhor.

Iniciado em agosto, o Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão teve número recorde de participantes, com 41 times. O Napoli acumulou cinco vitórias no torneio, além de um empate no mata-mata, seguido de triunfo nos pênaltis.

A equipe foi comandada pelo técnico Igor André, auxiliado por André Luis, e contou com os seguintes jogadores:

Elenco Napoli

Adriano Guilherme Milano

Aldo Truccolo Neto

Claudinei Francisco Leite

Fabio Borgysinski Pereira

Fabio Inacio de Oliveira

Fabio Silva Galani

Gustavo Felipe da Silva Saia

Isac Domingos de Oliveira

Leonardo Balan Landgraf

Leonardo Caprara dos Santos

Marciano Aparecido Alves

Márcio Aparecido da Silva

Pedro Henrique Santana de Oliveira

Rafael Alves Cassiano

Renan de Morais

Ricardo Paiva Sacchetto

Richard Mark da Silva Barbosa

Roberth Paiva Sacchetto

Rui Barbosa Vieira

Samuel Batista Alves

Saulo Gabriel Sbrana

Victor Augusto Fonseca

Vinicius Rodrigo Lamenha Barbosa

Wigor Augusto Galani Pacifico

O título do Napoli encerra a temporada 2026 do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. Os demais campeões foram Esmeralda, na 1ª Divisão; Planalto do Sol, na 2ª; União Santa Fé, na 3ª; e Manacá City, na 4ª. Os torneios são organizados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).