Trump questiona resultado da eleição no Brasil

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida nesta segunda-feira (26) o resultado das eleições brasileiras, após a reeleição de Lula contra Flávio Bolsonaro.

Sem apresentar provas, Trump afirmou que o pleito parecia ter sido manipulado. Apesar das críticas, surpreendeu ao declarar: “Gosto do Lula, me dou bem com ele”. O petista venceu o segundo turno com 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu 48,21%.

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