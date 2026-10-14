O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, anunciou que não irá ao debate da Band agendado para o próximo domingo, dia 18 de outubro.
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A declaração foi feita em 13 de outubro de 2026, durante um evento político em São Paulo.
Decisão das Campanhas Flávio Bolsonaro (PL)
- Afirmou que sua participação no debate de domingo “não está prevista” e que sua equipe técnica dará a palavra final sobre comparecer apenas ao último debate do segundo turno, organizado pela TV Globo para o dia 23 de outubro. Bastidores da campanha apontam que a ausência visa proteger a vantagem conquistada no primeiro turno.
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