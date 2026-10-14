A equipe de ginástica artística de Santa Bárbara d’Oeste conquistou o terceiro lugar na classificação final por equipes dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, na disputa da categoria Sub-13 feminina, no sábado (10). A competição segue até o dia 18 de outubro, em Votuporanga.
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Entre os destaques individuais, está Iara Rodrigues Defanti, quinta colocada no individual geral, terceira no salto, sexta na trave e sexta no solo. Rafaella Cristiane de Araújo Nunes Sbrissa também se destacou, com a sétima posição no salto, a oitava no solo e a nona nas paralelas assimétricas.
Time da Ginástica artística
A delegação barbarense também contou com as atletas Ayla Viana Rocha, Giovanna Schiavinatto Dantas, Lívia Castro dos Santos, Manuela Simeoni Sacilotto e Maria Eduarda dos Santos, sob o comando da técnica Francielle Bruno Hernandes Gontow.
A equipe é fruto de uma parceria entre o CIG (Centro de Iniciação em Ginásticas) e a Seme (Secretaria Municipal de Esportes).
Na segunda-feira (12), Santa Bárbara d’Oeste também venceu Praia Grande na malha, por 66 a 56, e obteve a quarta colocação na marcha atlética, na prova de 5 mil metros, com Jean Henrique Batista Reinas.
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