“Flor” do Instituto Rosa do Bem tem quarto reformado

No mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Seo Fritz Móveis e Ambientes e Instituto Rosa do Bem, em parceria com empresas locais, realizou uma iniciativa que trouxe conforto e acolhimento para a vida de uma de suas assistidas, carinhosamente chamadas de “flores”. A ganhadora do sorteio foi Ana Cristina da Silva, moradora no jardim da PAZ, que teve o quarto reformado com o apoio de empresas da nossa região.

A ação, parte da campanha de Outubro Rosa, uniu esforços de diversas áreas para transformar o ambiente de descanso de Ana em um espaço acolhedor e renovador. Cada parceiro trouxe sua expertise, reafirmando o compromisso com a causa e com a valorização das mulheres atendidas pelo instituto.

Mais notícias da cidade e região

Impacto do projeto

A reforma, além de melhorar o ambiente físico, trouxe esperança e renovação à vida de Ana. A união de tantas empresas em torno de uma causa demonstra tão significativamente o poder do trabalho em equipe e da solidariedade.

Christiano, Mara Grings e filhos da loja Seo Fritz Móveis e Ambientes que finalizou a obra do quarto da Ana com os móveis, e também idealizadores da ação que já está em seu terceiro ano e já presenteou outras flores, agradeceu o empenho de todos os envolvidos e reforçou a importância de iniciativas como essa para transformar vidas. O Instituto Rosa do Bem representado por Maria Fernanda Grecco Meneghel continua a ser uma referência na luta contra o câncer de mama, oferecendo apoio e acolhimento às mulheres que enfrentam a doença.

O Instituto Rosa do Bem é mais que uma campanha, pois acompanha mulheres diagnosticadas durante todo o ano: é um movimento que leva luz, conforto e cuidado a quem mais precisa.