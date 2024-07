Flórida elimina a necessidade de residência para médicos estrangeiros

A Flórida é o terceiro estado dos Estados Unidos com a maior concentração de brasileiros (295 mil), ficando atrás apenas de Nova York (500 mil) e Boston (390 mil), segundo o documento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. Em média, 400 mil brasileiros vivem, estudam e trabalham na Flórida, especialmente nas cidades de Orlando e Miami. Isso representa cerca de 22% da população de brasileiros nos Estados Unidos, fazendo da Flórida um destino atrativo para brasileiros em busca de novas oportunidades. Bicalho Consultoria Destaca Requisitos para Licenciamento: Para obter licença na Flórida, os profissionais devem cumprir requisitos específicos: ● Licença ativa: Possuir uma licença ativa e sem restrições em um país estrangeiro. ● Histórico de prática: Ter praticado medicina ativamente nos últimos 4 anos antes da aplicação. ● Equivalência de residência: Completar uma residência ou treinamento médico similar ao padrão ACGME, conforme determinado pelo conselho. ● Certificação ECFMG: Avaliação das credenciais pela Comissão Educacional para Graduados Médicos Estrangeiros, possuir um certificado ativo e ter passado no exame da comissão. ● Oferta de emprego: Ter uma oferta de emprego em tempo integral de um provedor de saúde na Flórida. Condições Após Licenciamento: ● Manter o emprego: Continuar trabalhando com o empregador original ou outro provedor de saúde na Flórida. ● Local de trabalho: Trabalhar na Flórida por pelo menos 2 anos consecutivos. ● Notificação de mudanças: Informar ao conselho qualquer mudança de empregador dentro de 5 dias úteis. Dr. Vinicius Bicalho comenta: “Essa nova legislação representa um avanço significativo para médicos estrangeiros que desejam trabalhar nos Estados Unidos. Embora os requisitos para licenciamento tenham sido simplificados, eles continuam a garantir a qualidade e segurança dos serviços médicos. Esses critérios não apenas facilitam a entrada de novos talentos no sistema de saúde da Flórida, mas também garantem que esses profissionais estejam bem integrados e comprometidos com a comunidade local.“ O Que o Pacote Live Healthy Propõe? Entre as medidas mais significativas, destacam-se: ● Expansão significativa do número de vagas de residência médica, visando formar mais profissionais e suprir a crescente demanda por cuidados médicos no estado. ● Alocação de recursos adicionais para programas de quitação de empréstimos estudantis, incentivando médicos e profissionais da saúde a estabelecerem suas práticas na Flórida. ● Simplificação do processo de licenciamento para médicos formados no exterior, eliminando barreiras burocráticas para sua integração rápida no sistema de saúde da Flórida. ● Financiamento de projetos inovadores em saúde, focados em tecnologias que melhoram o acesso e a eficácia dos serviços médicos no estado. Além Disso, o Pacote Live Healthy Também Procura: ● Estabelecer novos hospitais universitários especializados em saúde comportamental, para melhorar o tratamento de questões mentais e emocionais na comunidade. ● Lançar novos programas destinados à saúde mental e cuidados domiciliares, criando oportunidades para profissionais como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e cuidadores. ● Reduzir significativamente os tempos de espera em prontos-socorros, ampliar o acesso aos serviços de telemedicina e facilitar o acesso aos cuidados preventivos a preços acessíveis para todos os residentes da Flórida. Apoio da Bicalho Legal Consulting Este movimento não só fortalece o setor de saúde da Flórida, mas também abre novas perspectivas para profissionais da saúde brasileiros em busca de oportunidades nos Estados Unidos. A Bicalho Consultoria Legal, com sua expertise em imigração, impostos e negócios internacionais, está pronta para apoiar médicos e outros profissionais durante todo o processo de transição, assegurando uma integração suave e bem-sucedida. Serviços Oferecidos pela Bicalho Legal Consulting: ● Assessoria Jurídica Especializada: Orientação detalhada sobre requisitos de licenciamento e imigração. ● Consultoria em Negócios Internacionais: Ajuda na adaptação ao mercado de trabalho nos EUA e otimização de estratégias empresariais. ● Planejamento Tributário: Orientação sobre impostos federais e estaduais para garantir uma transição financeira tranquila. Quem é Vinícius Bicalho Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal; Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.; Mestre em direito nos EUA pela University of Southern California; Mestre em direito no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos (MG); Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association; Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM; Professor de Pós-graduação em direito migratório. O único advogado brasileiro citado recentemente na lista dos “confiáveis’ do New York Times. + NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP