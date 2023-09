Foi amante de Neymar e posa com camisa da seleção

A musa que conquistou o craque! Ex-amante de Neymar, Fernanda Campos

é a nova Bella da Semana. A modelo que dominou as redes sociais após seu envolvimento com o jogador da seleção, enfim fez seu primeiro ensaio nu para a maior revista masculina do Brasil, mostrando tudo. Os fãs terão a oportunidade de ver, pela primeira vez e de uma maneira jamais vista em qualquer plataforma, tudo o que o camisa 10 da seleção já viu! Não perca os detalhes em www.belladasemana.com.br.

O ensaio exclusivo com Fernanda Campos nua será lançado na quarta-feira (13), mas as primeiras fotos de divulgação já foram disponibilizadas exclusivamente para os jornalistas.

Antes da sessão de fotos, a modelo conversou com a equipe do Bella da Semana. Durante a conversa, abordou tópicos como a fama, seu relacionamento com Neymar e outros segredos envolvendo famosos que já manifestaram interesse por ela.

Bella da Semana: Qual a expectativa para posar nua para o Bella da Semana? O que espera do ensaio?

Fernanda Campos: Quando soube da qualidade e seriedade da Bela da Semana, e que é líder nesse segmento no Brasil, resolvi aceitar o convite! Estou muito ansiosa!

Bella da Semana: O que mudou na sua vida após a ficada com o Neymar? Como você tem lidado com isso?

Fernanda Campos: Apesar de ter sofrido muito hate, tenho recebido apoio de muitas mulheres que também passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da mulher traída que muitas vezes precisam aceitar caladas… e agradeço muito as mensagens de sororidade.

Bella da Semana: Como começou o seu lance com o Neymar?

Fernanda Campos: Ele sempre mandava mensagens, mas foi rolar só esse ano.

Bella da Semana: Recentemente você afirmou que “outro jogador casado” entrou em contato como você. Isso acontece muito?

Fernanda Campos: Acontece, e infelizmente é a realidade. As pessoas traem. Bella da Semana.