Franquia de brechó infantil inaugura 1a unidade em Campinas

Giovanna Domiciano e Flávio Thenório, fundadores da rede de brechó e outlet infantil

Arena Baby, se encantaram quando conheceram, em viagem aos Estados Unidos, a tradição conhecida como Garage Sale. Neste conceito, as pessoas selecionam produtos quase novos ou nunca usados e os vendem para a vizinhança, por um valor inferior ao praticado no mercado. Inspirados por essa ideia, os irmãos criaram a marca Arena Baby, que tem como público o universo infantil.

A dinâmica de compra na Arena Baby é bastante simples: os clientes levam produtos que não são mais utilizados pelas suas crianças, gerando créditos que podem ser utilizados para adquirir itens novos ou seminovos na loja. Além disso, há também a opção de receber o pagamento em dinheiro no lugar do crédito.

Com 65 lojas, a rede se prepara para inaugurar a sua primeira unidade em Campinas, interior de São Paulo. A responsável pela chegada da marca à cidade é a empresária Luciana Di Ciero, de 58 anos, que enxergou na Arena Baby uma oportunidade de crescimento. “Quando meu neto nasceu, tive a oportunidade de conhecer o mercado de brechós e outlets e achei a proposta muito interessante, pois permite aproveitar itens quase novos trazendo economia para as famílias e promovendo a sustentabilidade através do reaproveitamento das roupas, calçados e acessórios”, comenta.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O crescimento da marca evidencia que os brasileiros estão abandonando o preconceito em relação ao uso de produtos seminovos, adotando, como estilo de vida, a troca e venda de roupas e acessórios que não são mais úteis para os seus filhos. Isso resulta no expressivo desempenho das unidades da Arena Baby, superando as expectativas e proporcionando uma nova experiência para a comunidade local.

“Estamos localizados em um bairro movimentado, com fácil acesso a outros bairros de Campinas, o que facilita para as famílias chegarem à nossa loja, que está repleta de itens de ótima qualidade a preços acessíveis. Nosso atendimento e cordialidade serão o nosso diferencial”, destaca a empresária.

A inauguração em Campinas acontece no dia 09 de setembro, às 10 horas, na rua Carolina Florence, 1686, Vila Nova, Campinas, SP. A loja conta também com perfil no Instagram (@arenababycampinas) onde as novidades serão postadas aos seus clientes. “Temos a expectativa de abrir mais unidades, levando esse conceito para mais famílias, afinal bebês e crianças não param de crescer”, conclui Luciana.

Sobre a Arena Baby

Pioneira no consumo consciente de roupas de bebês e crianças, a rede Arena Baby, criada em 2015, entrou para o franchising no final de 2016. A loja de Brechó e Outlet infantil traz um conceito onde o cliente leve os produtos que as crianças já não usam mais e os venda por dinheiro ou por crédito na loja, para a compra de outros produtos que necessitar no momento. Além de encontrar produtos quase novos e nunca usados, 80% mais baratos do que os mesmos produtos em lojas convencionais.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP