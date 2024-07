Durante visita íntima, presidiário espanca namorada, que teve traumatismo craniano e morreu. A jovem queria o fim do relacionamento.

Nicolly Guimarães Sapucci, de 22 anos, foi agredida por Michael Denis Freitas durante uma discussão no Centro de Detenção Provisória em Jundiaí (SP), e morreu no hospital. A jovem sofreu vários ferimentos no corpo e teve afundamento no crânio. Michael cumpria pena por roubo.

Nicolly foi até o local para resolver um boato de que os dois já não estavam mais juntos. Em áudios para uma parente, a vítima expressou o receio de ver Michael. Estava cansada, queria arrumar emprego e viver a vida dela com o filho, de 4 anos. O crime foi motivado por ciúmes.

Apenas dias antes do crime, Michael retirou o nome de seus próprios pais da lista de visita, deixando apenas o de Nicolly. O crime só foi percebido pelos agentes penitenciários ao fim do período de visita, quando houve a contagem dos visitantes e Nicolly foi encontrada desmaiada.

Após visita íntima

Nicolly estava com os ouvidos perfurados, por ter sido derrubada em uma beliche e agredida com chutes no rosto. Michael foi autuado em flagrante por feminicídio. O casal estava junto há dois anos, Michael havia sido preso em 2018. O caso aconteceu em 27 de janeiro de 2019.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP