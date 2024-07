O Campeonato Mundial de Fórmula 1 está pegando fogo com disputas bem interessantes. Apesar do favoritismo de Max Verstappen e da Red Bull, a competição de pilotos e de construtores está aberta.

E por falar em emoção, o GP de São Paulo promete e muito, mas já pensando em 2025, pois a Fórmula 1 confirmou que teremos uma corrida sprint na idade na próxima temporada.

Portanto, a modalidade deve aquecer as apostas esportivas online no país, além de atrair os fãs do esporte em um final de semana espetacular, já que o Brasil está presente no calendário da corrida sprint em 2025.

Fórmula 1 confirma etapas sprint para 2025

A Fórmula 1 já definiu o calendário para a temporada 2025, inclusive, quais serão as etapas com as corridas sprints. O GP de São Paulo, disputado em Interlagos, ocorrerá entre os dias 7 e 9 de novembro, sendo uma das 24 etapas da temporada..

Além disso, o GP de São Paulo se junta a China, Miami, Bélgica, Estados Unidos e Catar como um dos seis locais que terão corridas sprint. A novidade é uma importante mudança na Fórmula 1 e promete mais emoção para o final de semana, além do treino e corrida.

Dessa forma, nos GPs com sprint, existe apenas um treino livre. Já no sábado, a corrida sprint antecede a classificação, e no domingo a corrida tradicional ocorre normalmente.

Os primeiros testes do sprint foram em 2021 e 2022. Com o sucesso, a Fórmula 1 não apenas manteve, como aumentou para seis etapas com o atrativo em 2023, mantendo em 2024 e confirmando mais uma vez para 2025.

Na corrida sprint os pilotos não podem mexer nas configurações dos carros e disputam uma corrida reduzida, com cerca de 100km, o que leva em torno de meia hora. Quem chegar em primeiro garante oito pontos, o segundo sete, e assim vai, até o oitavo, que fica com um ponto.

Confira o calendário completo das corridas sprint em 2025:

21 a 23 de março: GP da China, em Xangai

2 a 4 de maio: GP de Miami

25 a 27 de julho: GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps

17 a 19 de outubro: GP dos EUA, em Austin

7 a 9 de novembro: GP de São Paulo

28 a 30 de novembro: GP do Catar, em Lusail

Os últimos vencedores no Brasil

Disputado desde 1972, quando Carlos Reutemann se tornou o primeiro vencedor em Interlagos, apenas 2020 não contou com o GP do Brasil, devido à pandemia do coronavírus. Lewis Hamilton, um dos maiores vencedores da F1, já levou o troféu de campeão no Brasil três vezes. Os últimos campeões no país foram:

Max Verstappen, 2023;

George Russell, 2022;

Lewis Hamilton, 2021;

Max Verstappen, 2019;

Lewis Hamilton, 2018.

