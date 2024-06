Forró da Nega e Lis Ferraz são atrações principais do Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina

Seis atrações culturais farão parte da edição 2024 da Festival Tradições de Santa Bárbara – Festa da Cultura Nordestina. Além de Forró da Nega e Lis Ferraz e banda como atrações principais, o evento contará com a animação de Otávio Carloto e banda, Janaína de Cássia, Sheila Canova e banda e Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra. Toda programação é gratuita.

O Festival Tradições 2024 será nos dias 22 de junho, sábado, das 18 às 23 horas, e 23 de junho, domingo, das 12 às 21 horas, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com entrada gratuita.

O cardápio nordestino solidário é o ponto alto do Festival. Neste ano, a Praça de Alimentação será explorado pelas entidades: Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação Orquestra Barbarense de Violas, Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias – Apnef, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Associação Assistencial para Melhoria de Vida – Amev e Associação Beneficência e Educação – Casa da Criança.

Serviço:

Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina 2024

• Dia 22 de junho (sábado)

19h – Otávio Carloto e banda

21h – Forró da Nega

• Dia 23 de junho (domingo)

13h30 – Janaína de Cássia

15h30 – Sheila Canova e banda

17h30 – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra

19h30 – Lis Ferraz e banda

Local: Praça da Migração | Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

