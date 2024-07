Frio leve e chuvas isoladas devem continuar esta semana na região

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a semana que se inicia deve continuar com um friozinho leve e pacandas de chuvas isoladas. A temperatura segue parecida com a semana que passou. Veja a previsão:

Segunda-feira com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite:

Temperatura Mínima

16°C

Temperatura Máxima

27°C

Terça-feira muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas:

Temperatura Mínima

16°C Temperatura Máxima

25°C

Quarta-feira muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas:

Temperatura Mínima

16°C Temperatura Máxima

27°C

Quinta-feira muitas nuvens:

Temperatura Mínima

14°C Temperatura Máxima

28°C