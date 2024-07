Ladrão Homem roubou um espeto de frango assado em Madureira pic.twitter.com/qOm7hD4HLA — Informe RJO (@InformeRJO) July 13, 2024

Sete receitas com milho para encerrar a temporada de São João

Nutricionista do Divino Fogão lista ideias de pratos fora do óbvio para deixar a celebração ainda mais gostosa

São Paulo (SP), julho de 2024: O milho já é presente na alimentação cotidiana do brasileiro, mas em temporada de festas juninas e julinas, o alimento se torna um dos protagonistas das festividades. Com sabor marcante e único, é considerado um ingrediente versátil, sendo utilizado na produção de pratos salgados ou doces, seguindo as tradições de Norte a Sul do País. Para saborear este cereal delicioso, a nutricionista do Divino Fogão, Jéssica Benazzi de Aguiar, separou algumas dicas de pratos apetitosos, práticos e fora do comum para encerrar a temporada de São João.

Brigadeiro de milho

O brigadeiro também é um prato tradicional brasileiro, feito com diversos ingredientes. E, por que não fazer uma receita com milho? Basta trocar o achocolatado pelo cereal. Neste caso, a sobremesa pode ficar no ponto de colher, ou se quiser algo mais temático, é possível modelar em formato de milho, deixando com um sabor único e decorando a mesa.

Cuscuz paulista

Tradicional nas festas juninas do Sudeste do País, o cuscuz paulista tem como item principal a farinha de milho, que juntamente com outros ingredientes como ovo, tomate e pimentão deixam a receita cheia de sabor, podendo ser consumido quente ou frio.

Milho crocante na air fryer

Geralmente, é servido o milho cozido na panela, mas para diferenciar, uma receita prática de milho na air fryer pode deixar o alimento crocante e saudável, além de ficar pronto rapidamente.

Canjica salgada

A canjica doce é muito apreciada no arraial, mas para inovar, que tal fazer uma salgada? Levando como principal ingrediente o milho para canjica amarela, o prato pode ser incrementado com legumes e carnes.

Pipoca caramelizada

A pipoca também é presente em nosso cotidiano, mas durante o mês de junho, é um dos destaques das festividades, encantando principalmente as crianças. A receita de pipoca caramelizada leva poucos ingredientes e tem um sabor delicioso e crocante, divertindo a todos independentemente da idade.

Cuscuz de frigideira

Outra variação do tradicional, o cuscuz de frigideira apresenta uma textura crocante por fora e macia por dentro, além de levar poucos ingredientes e ser algo prático e rápido para preparar. Ainda pode ser incrementado com frios, como presunto e queijo.

Petit Gateau de milho

Um dos mais diferentes da lista, o Petit Gateau de milho leva os mesmos ingredientes do bolo de milho tradicional e oferece um sabor único que ainda pode ser acompanhado de sorvete, deixando a sobremesa ainda mais especial.

Sobre o Divino Fogão:

Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com mais de 210 pontos de vendas que incluem as operações em shopping centers e o projeto de dark kitchen, voltado apenas ao sistema delivery.