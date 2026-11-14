Por Flávio Biondo

Ao ler a análise publicada pno Novo Momento, sobre o cenário político de Americana e a possível candidatura de Odir Demarchi à Prefeitura em 2028, procurei observar essa conjuntura de uma perspectiva mais ampla, acima das disputas partidárias e dos interesses eleitorais imediatos.

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Na minha visão, estamos diante de um momento político que poderá marcar uma nova etapa na história de Americana e de toda a nossa região. A eleição de Franco Sardelli para deputado estadual não representa apenas uma conquista eleitoral. Representa o surgimento de uma nova liderança política, com potencial de projeção em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Franco terá, ainda, uma condição política privilegiada: seu pai, Chico Sardelli, permanecerá por mais dois anos à frente da Prefeitura de Americana, enquanto a interlocução com o Governo do Estado poderá abrir importantes caminhos para investimentos e desenvolvimento regional.

Somando-se a esse cenário a liderança de Odir Demarchi, que se apresenta como um nome competitivo para a sucessão municipal, temos uma convergência de forças políticas que dificilmente poderá ser ignorada. Entretanto, quero olhar além das eleições de 2028. Americana precisa compreender que sua força econômica, industrial e empresarial deve ser acompanhada de uma representação política à altura de sua grandeza.

Não podemos esquecer o protagonismo que nossa cidade conquistou ao longo das décadas, especialmente com lideranças como Ralph Biasi e Vanderlei Macris, que compreenderam a importância de levar a voz de Americana às esferas estadual e federal. Essa tradição de representação política precisa ser preservada, renovada e ampliada. Vejo na eleição de Franco Sardelli uma oportunidade de reconstruir e fortalecer esse protagonismo, não apenas para Americana, mas para toda uma região economicamente estratégica do interior paulista.

É evidente que o cenário político atual favorece o grupo liderado por Chico Sardelli. Mas o verdadeiro desafio não será simplesmente vencer a próxima eleição. Será transformar essa força política em resultados, investimentos, infraestrutura, geração de empregos e desenvolvimento. Uma cidade não se torna grande apenas pelas empresas que abriga, mas também pela capacidade de suas lideranças de projetá-la politicamente e defender seus interesses. Por isso, considero que a reflexão trazida por Ademar merece ser ampliada.

Mais importante do que discutir quem será o próximo prefeito é compreender quem terá visão, capacidade de articulação e grandeza política para conduzir Americana a um novo ciclo de prosperidade. Acredito que Franco Sardelli poderá desempenhar um papel fundamental nessa construção, desde que compreenda que sua responsabilidade política ultrapassa as fronteiras partidárias e municipais.

A história nos ensina que existem políticos que conquistam mandatos e existem lideranças que constroem legados. Americana não precisa apenas preparar a sucessão de 2028. Precisa preparar seu protagonismo para as próximas décadas. E, olhando esse cenário de cima, como alguém que acompanha a trajetória política e o desenvolvimento da nossa região a mais de 40 anos, vejo uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada.

Porque eleições passam, governos terminam, partidos se reorganizam, mas as grandes conquistas permanecem quando existem homens públicos capazes de colocar o futuro de sua cidade acima das circunstâncias eleitorais.

Flávio Biondo

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