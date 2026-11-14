O II Fórum das Águas Subterrâneas nas Bacias PCJ discute a importância das águas subterrâneas para a segurança hídrica e os desafios de sua gestão em períodos de escassez – promovido pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS) dos Comitês PCJ. Com o tema “Escassez Hídrica: O Papel Estratégico das Águas Subterrâneas”, o evento será realizado no dia 26 de novembro, das 9h às 12h30, no Auditório do Museu da Água de Indaiatuba (SP).

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A iniciativa pretende reunir representantes de municípios das Bacias PCJ, gestores públicos, integrantes da CT-AS e profissionais do setor para compartilhar conhecimentos e experiências sobre o uso sustentável, a proteção e a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, além de discutir sua integração ao planejamento dos recursos hídricos da região.

De acordo com Ana Elisa Silva de Abreu, coordenadora da CT-AS, a discussão é fundamental diante da percepção de que as águas subterrâneas poderiam funcionar como uma espécie de reserva ilimitada para atender às demandas durante os períodos de estiagem. Essa visão, segundo ela, pode levar à retirada excessiva de água dos aquíferos, com consequências também para os mananciais superficiais.

“A água subterrânea e a água superficial são interligadas e a superexplotação das águas subterrâneas pode levar os rios a secarem completamente nos períodos de ausência de chuvas. A água é uma só e a gestão da água subterrânea e da água superficial deve ser conjunta”, ressalta.

Outro aspecto que reforça a necessidade de ampliar o conhecimento sobre esses recursos é o tempo de renovação das reservas subterrâneas. Ana Elisa destaca que, na região das Bacias PCJ, existem águas que ingressaram nos aquíferos há milhares de anos. “É importante ampliar o conhecimento sobre as águas subterrâneas, pois elas podem acabar se houver superexplotação”, alerta.

PALESTRAS

A programação contará com três palestras. Às 9h50, Bruno Conicelli, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP), abordará o tema “Águas Subterrâneas e Resiliência Climática: Recarga, Usos e Estratégias Frente à Escassez Hídrica”.

Na sequência, às 10h30, Rafael Chasles, da SP Águas, apresentará “SP Águas na gestão de águas subterrâneas em momentos de escassez”. Às 11h10, a ex-coordenadora da CT-AS, Mariza Fernanda da Silva, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), falará sobre “Águas subterrâneas no abastecimento de municípios das Bacias PCJ”.

A partir das 11h50, haverá um momento de interação com o público, com moderação da coordenadora da CT-AS, Ana Elisa Silva de Abreu, do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (IG-Unicamp). O encerramento está previsto para as 12h30.

SERVIÇO

II Fórum das Águas Subterrâneas nas Bacias PCJ – “Escassez Hídrica: O Papel Estratégico das Águas Subterrâneas”

Data: 26 de novembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h30

Local: Auditório do Museu da Água de Indaiatuba

Endereço: Rua do Museu, 205, Tombadouros, Indaiatuba (SP)

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/Inscricao_ForumAS2026

Dúvidas: [email protected]

Informações para a imprensa: [email protected]

PROGRAMAÇÃO

9h – Recepção e café da manhã

9h30 – Abertura

9h50 – Águas Subterrâneas e Resiliência Climática: Recarga, Usos e Estratégias Frente à Escassez Hídrica – Bruno Conicelli (IGc-USP)

10h30 – SP Águas na gestão de águas subterrâneas em momentos de escassez – Rafael Chasles (SP Águas)

11h10 – Águas subterrâneas no abastecimento de municípios das Bacias PCJ – Mariza Fernanda da Silva (Sabesp)

11h50 – Interação com o público – moderação de Ana Elisa Silva de Abreu (IG-Unicamp)

12h30 – Encerramento

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