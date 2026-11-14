A Cesta Básica na cidade de Campinas apresentou uma leve retração de 0,42% em outubro em relação a setembro, recuando para R$ 879,15. O resultado, apurado pelo Observatório PUC-Campinas, coloca o município na contramão da região Sudeste e do restante do país, que registraram movimento generalizado de alta nos preços dos alimentos.

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Enquanto Campinas teve redução, todas as capitais do Sudeste monitoradas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) registraram aumento: Vitória subiu 4,01%; São Paulo, 3,13%; Rio de Janeiro, 2,84%; e Belo Horizonte, 0,96%.

No cenário nacional, o encarecimento atingiu todas as 27 capitais acompanhadas, pressionado principalmente pelo tomate, arroz e carne, em um contexto de restrições climáticas à oferta. O desempenho mais favorável em Campinas foi garantido pelos recuos locais mais intensos da batata e da banana, que conseguiram superar a alta do tomate.

Com a queda de outubro, o custo da Cesta na cidade passou a equivaler a 54,23% do salário-mínimo vigente. O chamado “salário-mínimo necessário” — valor calculado como o suficiente para a aquisição de três cestas básicas — recuou para R$ 2.637,44.

Quedas da batata e da banana seguram o preço da cesta básica

Os preços dos itens que compõem a cesta tiveram sinais divididos ao longo do mês, com predomínio das baixas. A batata registrou o maior recuo (−14,62%), beneficiada pela trégua nas chuvas que normalizou a colheita e liberou a oferta represada em setembro. A banana também apresentou queda expressiva (−8,27%), impulsionada pela recomposição da oferta da variedade nanica. Contribuíram ainda para a retração o café (−3,64%), o pão francês (−1,89%) e o leite (−1,07%).

Na ponta oposta, o tomate liderou as altas do mês (+9,52%), pressionado pela maturação mais lenta sob clima ameno e pelas chuvas nas regiões produtoras, somadas a uma área plantada estruturalmente menor. Também registraram elevação em outubro o açúcar (+3,19%) e o arroz (+2,03%).

Acumulado do ano e cenário em 12 meses

Apesar do alívio pontual no mês, o tomate mantém a liderança entre as maiores altas acumuladas em 2026 na cesta campineira, com avanço de 89,87%. Na sequência dos itens que mais subiram no ano aparecem o leite (+35,83%), a batata (+31,62%) e o feijão (+30,79%). Já no campo das reduções, banana (−24,75%), café (−18,53%) e açúcar (−12,54%) acumulam as maiores quedas no período.

No acumulado do ano até outubro, a cesta básica de Campinas soma alta de 12,31%. O índice posiciona a cidade abaixo do Rio de Janeiro (18,60%), de Vitória (18,58%) e de São Paulo (12,46%), situando-se acima apenas de Belo Horizonte (12,09%). Em uma janela de 12 meses, a variação acumulada no município é de 13,03%.

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