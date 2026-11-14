Um rapazote de apenas 15 anos foi detido por tráfico de drogas em Santa Bárbara acabou sendo levado para Campinas. O caso foi no Conjunto Roberto Romano no final da tarde desta sexta-feira. O rapaz estava na rua Hilda Helena de Oliveira, bloco 80 do Romano.

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Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao acessar a Rua Hilda Helena de Oliveira, em uma praça pública, esta equipe visualizou o menor C.H., 15 anos, sentado em uma cadeira de praia, com um indivíduo próximo ao mesmo montado em uma motocicleta.

Ao notar a presença da equipe, o condutor da motocicleta se evadiu, sendo abordado o menor. Com o mesmo, havia uma pochete junto ao corpo. Realizada busca pessoal, foi localizada em seu poder a quantia de R$ 143,00 e um celular Samsung.

No interior da pochete, foram localizados 81 pedras análogas a crack, 38 porções análogas a cocaína, 37 porções análogas a maconha tipo “Ice” e 159 porções análogas a maconha. Diante do ocorrido, o menor foi apreendido sem o uso de algemas, por não oferecer risco à equipe nem risco de fuga, conforme dispõe o Decreto nº 8.858/16, sendo sua genitora devidamente notificada.

Rapazote vai pra Campinas

O menor foi conduzido ao Plantão Policial, onde, após a autoridade plantonista tomar ciência dos fatos, deliberou pela apreensão dos entorpecentes, do dinheiro e do celular, e apreendendo C.H. encaminhando o menor até a fundação casa Recanto das Andorinhas em Campinas.

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