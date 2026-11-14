O 12º Encontro de Veículos Carros Antigos de Santa Bárbara d’Oeste ocorre neste sábado (14), das 9 às 22 horas, e domingo (15), das 9 às 17 horas, reunindo apaixonados por carros, história e cultura automotiva no Complexo Usina Santa Bárbara.

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A entrada é solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Além da exposição de veículos antigos, o evento terá shows ao vivo, mercado de pulgas, Espaço de Economia Criativa, área kids e praça de alimentação com 11 estabelecimentos gastronômicos.

No sábado, a primeira apresentação musical será da Banda Old Hunters, às 10 horas. Depois, sobem ao palco a Banda Sharded, às 12h30; CPK Rock Band, às 15 horas; e Banda Black Opala, às 17h30. A programação termina com o Flashback DJ Poti, às 20 horas.

No domingo, os shows começam às 9h30, com a Banda Soul Blues. Também se apresentam Sapos da Noite, às 12 horas; e The Fishes Band, às 14 horas.

O 12º Encontro de Veículos Antigos estava inicialmente marcado para os dias 12 e 13 de setembro, mas precisou ser adiado para este mês de novembro devido ao mau tempo.

O evento é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Clube Air Cooled SBO, e conta com apoio do Fundo Social de Solidariedade.

Praça de alimentação

Ao longo do evento, o Complexo Usina Santa Bárbara terá uma praça de alimentação com 11 estabelecimentos gastronômicos, oferecendo diversos pratos. Confira o cardápio:

Pasconitta Churros

Churros Clássico

Churros Brasileiro

Churros Espanhol

Chuvette

Casquinha

Cascão

Recheio de Nutella adicional

Açaí

GR Burguer

Lanche Kids: Pão, carne e queijo

Salada Gourmet: Hambúrguer, queijo, cebola roxa, tomate, alface e molhos especiais

Bacon Gourmet: Hambúrguer, bacon, queijo, cebola roxa, tomate e molhos especiais

Hambúrguer de Costela: Hambúrguer de costela, queijo, cebola caramelizada e molhos especiais

Batata Frita (porção)

Batata Frita com Cheddar e Bacon (porção)

Raspa Raspa Raspadinha de Gelo

Raspadinhas Tradicionais

Raspadinhas Alcoólicas (vodka ou saquê)

Eu Amo Pastel Joel e Léia

Pastel: Carne, Queijo e Pizza

Costela com Queijo

Mini Pastel Sortido: Carne, Queijo e Pizza

Kombosa.Food

Hot Dog Tradicional: Pão, salsicha, molho de tomate, ketchup, maionese, milho, purê e batata palha

Hot Dog Duplo: Pão, 2 salsichas, molho de tomate, ketchup, maionese, milho, purê e batata palha

Hot Dog Bacon: Pão, salsicha, molho de tomate, bacon, ketchup, maionese, milho, purê e batata palha

WJW Animação e Gastronomia

Pipoca Doce e Salgada

Crepe Suíço

Trattoria Il Volo

Talharim Fresco (ao sugo ou ao molho branco)

Lasanha Bolonhesa

Lasanha Quatro Queijos

Pizza Broto

Buenos Comida de Rua

Chicken Buenos: Hambúrguer de frango empanado, cebola roxa, alface e maionese cítrica, no pão brioche

Chicken BBQ: Hambúrguer de frango empanado, cebola roxa, farofa crocante de bacon e molho barbecue, no pão brioche

Pulled Pork: Pernil suíno desfiado e defumado, molho barbecue e picles de pepino, no pão brioche

Fraldinha Bacon BBQ: Fraldinha grelhada, queijo cheddar, farofa de bacon crocante e molho barbecue, no pão brioche

Fraldinha Salada: Fraldinha grelhada, queijo cheddar, alface, tomate e maionese cítrica, no pão brioche

Chicken Chips: Tiras de frango empanadas + Batata Frita

Batata Frita (porção)

Espetos Brasil

Espetos: Carne, Frango, Queijo Coalho e Linguicinha Defumada

Yakileo

Yakisoba Misto

Yakisoba Vegetariano

Pamonharia Doce Espiga

Pamonha

Curau

Milho no Prato com margarina e sal

Sorvete de Milho Tradicional

Sorvete de Milho com Nutella

Economia Criativa

O 12º Encontro de Veículos Antigos também contará com 20 expositores no Espaço de Economia Criativa. O público encontrará produtos feitos à mão, como acessórios, peças de crochê, esculturas e artigos em madeira, entre outros, conforme abaixo.

Antônio Carlos Rodrigues – cachepots, chaveiros, porta-objetos, comedouros para pets e jogos educativos em madeira

Bernadete Camargo Queiroz – toucas, roupinhas de bonecas em crochê, pintura em tecidos, suporte de plantas e cobre jarra

Dilma Barbosa Bispo – tapetes, jogo de cozinha e banheiro

Edma de Souza Santos – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos

Gertrudes Furlan Sales – pintura e decoupage em madeira e outros materiais

Ina Thomé Picoli – quadros, chaveiros e colares em bordado em bastidor e mini bastidor

Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros

Julia Wagner – luminárias em pote de vidro, esculturas em biscuit, acessórios e tiaras de flores

Larissa Rodrigues – chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios

Maria Aparecida Dias Venerando – bolsas, chapéus e chinelos em crochê

Maria Socorro Silva – acessórios, pulseiras de couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos

Nazaré Alves Piedade – tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado

Paulo Couto – porta objetos, oratórios, chaveiros e acessórios em pedrarias e origami tsuru

Rosely Victoria Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê e micro crochê

Sandra Mattos – panos de prato, chaveiro, painéis, suporte para copos, entre outros

Sérgio Martins – caricaturas e retratos

Silvaneide Ferreira Sousa – laços, bandanas, turbantes e scrunchies

Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, necessaries e porta objetos em costura criativa

Sueli Vanicoli – pintura em porcelana, canecas, xícaras e tigelinhas

Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, cultura geek, safari e bonecas, chaveiros e toucas

Serviço: Carros antigos

12º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 14 e 15 de novembro de 2026, a partir das 9 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação: Livre

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