O vereador Juninho Dias apresentou uma emenda impositiva de R$ 123.263,15 para ampliar o acesso ao implante contraceptivo Implanon em Americana. O recurso busca atender mulheres que já aguardam o método nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), reduzindo o tempo de espera e fortalecendo o planejamento reprodutivo no município.

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O valor foi indicado na Cota Geral, com execução pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro do programa de Atenção Básica e Atenção Integral à Saúde da Mulher. A proposta prevê a aquisição dos implantes, observados os critérios clínicos e os protocolos de atendimento da rede.

A destinação acompanha o trabalho e preocupação do parlamentar sobre o tema.

Fala Juninho Dias

“Quem procura uma UBS para ter acesso a um método contraceptivo precisa de orientação e de uma perspectiva de atendimento. Estamos destinando esse recurso para ajudar a diminuir a espera e atender as mulheres que já aguardam na rede”, afirma Juninho.

Na mesma linha, o vereador também indicou outra emenda impositiva no mesmo valor, para a aquisição de um veículo destinado às UBSs 10 e 13. O carro vai reforçar os atendimentos domiciliares, quando necessários, e o acesso da população de bairros como Sobrado Velho, Monte Verde e dos assentamentos Roseli Nunes e Milton Santos, que somam cerca de 7 mil famílias.