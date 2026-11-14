O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho (Republicanos), prestigiou nesta quinta-feira (12) o Torneio Interno de Truco da equipe de jogos de mesa, realizado no Espaço Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

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A atividade proporcionou uma tarde de muita integração, descontração e competitividade saudável entre os participantes.

Além das partidas disputadas nas mesas, o evento teve um momento especial de confraternização. Os presentes cantaram parabéns para José do Egito, que celebrou seu aniversário em grande estilo: ele e seu parceiro Edmundo conquistaram o título de campeões do torneio.

Mineirinho

Mineirinho tem a tarefa de se apresentar ao eleitor de Nova Odessa em 2027 para se tornar competitivo na sucessão de Leitinho Schooder em 2028.

A disputa pelo pódio também consagrou outras duplas da casa. O segundo lugar ficou com Djalma e Zé Camargo, enquanto Tião e Manoel garantiram a medalha de bronze. Um dos grandes destaques da edição foi a presença das mulheres, que deram um show de habilidade e jogaram de igual para igual com os homens durante toda a competição, chegando, inclusive, à disputa da terceira colocação.

Presente no encontro e até arriscando umas partidinhas, o vice-prefeito Mineirinho ressaltou a importância do esporte e do lazer para a qualidade de vida. “É uma alegria imensa acompanhar de perto essa energia contagiante. Mais do que a disputa nas mesas, esse torneio celebra a amizade, o respeito e a vitalidade dos nossos participantes, com um destaque especial para a força e o talento das mulheres que brilharam hoje”, destacou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, também celebrou o sucesso da iniciativa e o clima familiar do evento. “O nosso objetivo é exatamente esse: promover momentos de alegria, acolhimento e convivência. Ver o entusiasmo da nossa equipe de Jogos de Mesa, comemorar o aniversário do José do Egito com vitória e ver todos unidos mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Simultaneamente ao Torneio do truco, outros participantes do Espaço Melhor Idade aproveitaram a tarde de quinta para jogar damas, dominó e tênis de mesa. “Tanto o Torneio Interno de Truco da equipe de Jogos de mesa quanto as demais modalidades servem de treinamento para eles, que representam o município nos Jogos da Melhor Idade”, explicou a professora Carine Piveta.

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