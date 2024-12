Fuvest- solidariedade foi tema da redação

Neste domingo, 15 de dezembro, acontece o primeiro dia de prova da segunda fase do Vestibular 2025 da FUVEST. São dez questões discursivas de Português sobre interpretação de textos, gramática e literatura, e a redação, no formato de dissertação de caráter argumentativo, que propõe um ponto de vista sobre o tema proposto: Relações sociais por meio da solidariedade.

Foram sugeridos seis textos para que os candidatos pudessem ter ideias para a construção da sua redação, três deles de origem literária: um fragmento de Quincas Borba, de Machado de Assis; outro fragmento de Água Funda, de Ruth Guimarães, também leitura obrigatória para este vestibular, e trecho da obra Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves.

“Esses três textos traziam abordagens distintas das relações sociais e, portanto, facetas diferentes que poderiam ser utilizadas pelos estudantes”, destaca Gustavo Monaco, diretor executivo da FUVEST.

Além desses três trechos literários, havia também um poema de Cazuza, da música “O Tempo Não Para”, um texto de origem filosófica, de Edgar Morin, do livro Fraternidade: para Resistir à Crueldade do Mundo, e ainda um trecho da Declaração dos Líderes do G20, durante reunião ocorrida do Rio de Janeiro, em novembro deste ano, que faz referência à criação da aliança global contra a fome e a pobreza. “A partir desses textos”, acrescenta Monaco, “o candidato tinha a liberdade de construir as suas ideias para desenvolver o tema.”

Amanhã, no segundo dia de prova, os candidatos responderão a 12 questões dissertativas cujas disciplinas podem variar de acordo com a carreira.

