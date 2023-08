Gabriel Tigrão cotado pra vir a prefeito em Sumaré

Gabriel Tigrão cotado pra disputar a prefeitura em Sumaré

As recentes movimentações políticas em relação a G Tigrão, conhecido empresário e comerciante estabelecido tanto no centro quanto no bairro Matao. Atual vice-presidente do Cidadania, Tigrão vem se destacando não apenas por suas atividades empresariais, mas também por seu comprometimento com a comunidade e seu envolvimento em ações sociais.

Com o cenário para as eleições do ano que vem em aberto, alguns empresários e vários vereadores começaram a se posicionar. A cidade vai ter segundo turno, o que muda completamente a missão dos nomes que vão para a disputa- a mais aberta da história de Sumaré neste século.

O nome de Tigrão está sendo sondado para uma possível candidatura majoritária, o que demonstra o reconhecimento de suas habilidades de liderança e sua capacidade de impactar positivamente a vida da comunidade. Sua penetração em várias entidades e sua participação ativa em projetos sociais evidenciam sua dedicação em ajudar ao próximo.

Aliados e empolgados apostam que o histórico de empreendedorismo aliado ao compromisso social são qualidades que podem fazer de G Tigrão uma opção promissora para a sucessão de Luiz Dabeln, trazendo uma perspectiva fresca e engajada para o cenário político da cidade. Sua trajetória inspiradora e ações concretas em prol da comunidade o tornam um nome a ser observado de perto nas próximas movimentações políticas.

Continuaremos acompanhando de perto o desenvolvimento dessa possível candidatura e os impactos positivos que G. Tigrão poderia trazer para a cidade.

