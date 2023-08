FAM abre portas para participação de empresas da região em 1ª Feira de Estágio

A FAM- Faculdade de Americana realiza no dia 14 de setembro, a primeira Feira de Estágio FAM, com o objetivo de aproximar os alunos da Instituição com empregadores de Americana e região. O evento é aberto também para alunos de outras faculdades. O evento é gratuito tanto para as empresas quanto para os alunos. Importante lembrar que é exclusivo para quem está cursando o nível superior.

Para as empresas é um momento de contato direto com os alunos FAM, além da divulgação de sua cultura organizacional, suas metas e valores. As empresas interessadas em participar, de qualquer segmento, devem enviar um email para nicom@fam.br. As primeiras empresas já confirmaram presença: KS Pistões – KSPG/Nova Odessa, Aro Contabilidade, Vexia Drive By Excellence, Farmavida, Marés Fertilizantes, CardsInova, Supermercados São Vicente, Inglês 200 horas e CIEE em Movimento – Centro de Integração Empresa Escola.

Neste primeiro momento, a FAM está captando empresas que possuem os programas de estágio ou trainee para participarem da feira. “Ressaltamos que não é preciso apenas ter a vaga aberta no momento, mas também a aproximação das empresas com este público explicando como pode ser feito o cadastro para concorrer às vagas de estágio ou trainee e, claro, as empresas que possuem vagas em aberto contamos com a participação”, disse Gustavo Azzolini, diretor geral da Instituição.

Durante o evento também serão oferecidas palestras sobre carreira com as empresas participantes.

“Entendemos que esta aproximação com os alunos da graduação é muito importante, já que muitos deles procuram uma oportunidade para ingressar na área em que estão estudando e as relações apenas por sites de bancos de talentos, muitas vezes, é fria, sendo assim estar perto do aluno e sentir, olhar nos olhos, faz uma grande diferença”, disse a gerente de marketing FAM, Eleine Gomes.

A FAM possui atualmente 5 mil alunos em mais de 30 cursos de graduação nas áreas de exatas, humanas e gestão, além de Medicina Veterinária com diversas atividades práticas e prestação de serviço para a comunidade.

