Temperatura desaba até 20oc no fim de semana

Chuva e vento assustam na tarde desta quinta-feira. Como foi no seu bairro? A foto é do vento em Nova Odessa.

Depois de dias quentes fora de época, as temperaturas devem despencar até o final de semana. Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A temperatura promete cair até 20°C nos dois estados, que podem registrar termômetros com 11°C no domingo.

Com a queda das temperaturas, muitas pessoas começam a notar que seus cabelos caem mais do que o normal. Isso acontece porque há uma redução na incidência de luz solar, o que pode afetar a saúde do cabelo e do couro cabeludo. A médica dermatologista Samara Muniz, da novofio, rede de clínicas especializada em tratamento e transplante capilar, explica que nossos fios sofrem mais agressões durante essas estações. “Quando está mais frio, tendemos a tomar banho mais quente e utilizar mais o secador, o que desidrata o cabelo e deixa os fios mais quebradiços.”

A especialista separou cinco dicas que podem amenizar esse problema durante o período frio. Confira abaixo:

Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada: O que você come pode afetar diretamente a saúde do seu cabelo. Alimentos ricos em proteínas, ferro, zinco e vitaminas A, C e E são essenciais para manter os fios saudáveis e fortes. Além disso, é importante beber bastante água para manter o couro cabeludo hidratado. Evite o uso excessivo de secador e chapinha: O calor excessivo pode danificar os fios e deixá-los mais frágeis. Procure deixar o cabelo secar naturalmente sempre que possível, e evite usar chapinhas e secadores com muita frequência. Se precisar usar, utilize um protetor térmico antes para minimizar os danos. Hidrate o cabelo regularmente: A hidratação é fundamental para manter o cabelo saudável e prevenir a queda. Invista em máscaras capilares nutritivas e faça hidratações semanais para manter os fios hidratados e fortalecidos. Massageie o couro cabeludo: A massagem no couro cabeludo pode ajudar a aumentar a circulação sanguínea e estimular o crescimento dos fios. Você pode massagear o couro cabeludo com as pontas dos dedos por alguns minutos todos os dias antes de dormir, por exemplo. Consulte um especialista: Se você está notando uma queda capilar mais acentuada do que o normal, é importante consultar um dermatologista ou tricologista para avaliar a saúde do seu cabelo e do couro cabeludo. Esses especialistas podem indicar tratamentos específicos para ajudar a prevenir a queda e estimular o crescimento dos fios.

