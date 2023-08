Além da Cesta estreia com vitória na 2a fase da LMB

O elenco novaodessense do time de basquetebol Além da Cesta segue

brilhando em quadra. Em busca do tricampeonato, a equipe fez a tão aguardada estreia – e com vitória – na segunda fase da LMB (Liga Metropolitana de Basquete). Jogando em casa, ao lado da torcida, o time não decepcionou e obteve êxito diante do adversário, o LEU Engenharia Unicamp Basketball. O desempenho em quadra foi notável e a equipe alcançou o placar de 108×33, consolidando-se como uma das melhores pontuações registradas no campeonato até o momento.

Com grande expectativa em torno do jogo, não faltaram aos atletas talento e dedicação. Os destaques da partida foram os jogadores Victor Ramos, Rubens e Igor.

“A nossa equipe tem um histórico de conquistas, incluindo o bicampeonato da competição, e agora segue com determinação em busca do tricampeonato. Em todos os jogos temos colocado em prática o nosso slogan ‘Ouse ir Além’, e esta frase é inspiração”, comentou o técnico Júnior Pinheiro, o Juninho Vittulla.

A união da equipe tem feito a diferença. “Temos um elenco sensacional e todos os atletas quando acionados têm tido atuações extraordinárias. Somos bicampeões e isso demonstra a qualidade do basquetebol Além da Cesta. Só temos a agradecer o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes, e dos nossos patrocinadores, a Sport Inox, Buda Barbearia, Xprime, Cardoso Estética Automotiva, Crossfit Santa Rosa e Influx de Nova Odessa, pois sem grandes parcerias seria impossível chegar tão longe”, finalizou o técnico Júnior Pinheiro.

