Guarda Municipal recebe 120 novas pistolas Glock

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recebeu, nesta quinta-feira, novos armamentos. A entrega foi feita pelo prefeito Chico Sardelli. Ao todo, são 120 pistolas, modelo G45, calibre 9mm, fabricadas pela empresa austríaca Glock. Cada arma vem acompanhada de quatro carregadores, com capacidade para 17 cartuchos cada. A entrega das armas faz parte das comemorações dos 148 anos da cidade “Americana voltou a sorrir”.

A cerimônia foi realizada na sede da corporação, com a presença do vice Odir Demarchi; do comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva; do coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos; do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi; dos vereadores Lucas Leoncine e Pastor Miguel Pires; e do delegado da Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, José Donizete de Melo.

O prefeito Chico Sardelli lembrou das lutas que empreendeu no decorrer de sua carreira política como deputado estadual, federal e agora à frente da Prefeitura para fortalecer as guardas municipais. “É com muito orgulho que invisto na modernização dos armamentos, que trarão mais segurança para o guarda municipal e para a população. Vocês, patrulheiros, fazem a diferença na luta contra a criminalidade”, afirmou.

Chico lembrou ainda dos excelentes indicadores que Americana vem conquistando como, por exemplo, a 7ª cidade mais segura do País e a 35ª em competitividade entre as 410 maiores do Brasil.

O investimento nas armas foi de R$ 350 mil, fruto de uma emenda parlamentar do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Capitão Guilherme Derrite, no período em que atuou como deputado federal. O pedido foi intermediado pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“O resultado está aí, com mais equipamentos e mais segurança para os guardas enfrentarem a bandidagem”, falou o vice Odir.

Por vídeo, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Capitão Derrite, se mostrou satisfeito em colaborar com “os valorosos guardas municipais, com novos armamentos que vão proteger a população”.

Os patrulheiros já estão treinados para atuar com as Glocks, que passarão a ser usadas no policiamento ostensivo imediatamente.

“Agradeço à equipe da Gama que está empenhada em melhorar a corporação. Adquirimos fuzis, aposentamos os revólveres 38 e, agora, aumentamos o calibre das pistolas. Americana está cada vez mais segura”, comemorou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

“Estou muito feliz em participar dessa conquista, que vai trazer mais segurança e tranquilidade para os agentes da Gama e para a população. Eu, como cidadão, me sinto seguro com o trabalho desempenhado pelos nossos guardas”, disse o coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos.

O presidente da Câmara, Thiago Brochi, lembrou que a corporação está melhor agora devido ao trabalho do prefeito Chico Sardelli no passado, quando foi deputado. “São 80 anos de história, de dedicação e trabalho para que tenhamos uma cidade segura, a 7ª mais segura do Brasil. A Guarda Municipal é temida pelos bandidos e admirada pela população”.

O ex-prefeito e atual superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Junior, destacou que a Gama realiza um trabalho primoroso e é orgulho da população americanense. “O trabalho da corporação também é reconhecido por várias cidades do interior do estado e também de outros estados da federação”.

O delegado da Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, José Donizete de Melo, apontou que sempre manteve uma relação de proximidade com a Guarda Municipal e elogiou o trabalho realizado no combate à violência doméstica por meio do IDMAS (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais).

Também participaram da entrega o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão e o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi.

