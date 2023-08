Thiago Brochi ‘super elogiado’ durante cerimônia na Gama nesta quinta

Um fato que chamou a atenção nesta quinta-feira, durante a cerimônia de entrega das novas pistolas Glock para a Guarda Municipal de Americana, foi o vereador e presidente da Câmara, Thiago Brochi (sem partido) ter sido ‘super elogiado’ por agentes de segurança.

Publicamente fã e defensor das polícias e guarda municipal, Brochi recebeu uma chuva de elogios do Dr. José Donizeti de Melo, delegado titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Americana (DDM). “Esse é um amigo e parceiro de verdade”, disse o delegado entre tantas outras palavras.

LEIA TAMBÉM: Guarda Municipal recebe 120 novas pistolas Glock

Ainda, o atual secretário de segurança pública do Estado de São Paulo, o deputado federal Capitão Derrite (PL), também rasgou elogios a Thiago. Derrite não esteve na cerimônia, mas gravou um vídeo. A verba para a compra das pistolas é de Derrite, intermediada por Thiago.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP