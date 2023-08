Câmara quer audiência sobre tombamento do estádio

Por decisão do juiz Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, da 1ª Vara Cível de Santa Bárbara d’Oeste, foi suspensa a audiência pública agendada para esta quinta-feira (24), na Câmara Municipal, para discutir o tombamento histórico do Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. O juiz deferiu o pedido liminar feito por 10 ex-jogadores do União Barbarense, credores do clube. Uma nova audiência já foi convocada pela Câmara para o dia 27 de setembro, também a partir das 19 horas.

“Decisão judicial não se discute, se cumpre. Por isso estamos reagendando essa audiência para o próximo mês”, explicou o presidente da Câmara, Paulo Monaro, que havia autorizado a realização do evento a pedido dos vereadores Carlos Fontes, Celso Ávila e Eliel Miranda. Ele destaca, no entanto, que diferentes audiências foram promovidas pelo Legislativo nos últimos meses, sem que houvesse nenhum questionamento a respeito da legalidade desses eventos.

No pedido de liminar para a suspensão da audiência desta quinta-feira, os atletas alegaram que a designação da reunião fere a Lei Orgânica do Município (LOM), a qual determina um intervalo mínimo de 15 dias entre a convocação e a realização de uma audiência pública no Legislativo barbarense. “Queríamos apenas discutir a possibilidade de tombamento, para evitar a demolição do estádio. Nunca fomos contrários ao pagamento das dívidas, por isso nos surpreendemos com essa liminar”, explicou o presidente do Legislativo.

Para os vereadores Carlos Fontes, Celso Ávila e Eliel Miranda, o adiamento dessa audiência não invalida a luta da Câmara Municipal contra a demolição do estádio, pelo contrário, deve ampliar o debate em torno do assunto nos próximos dias. Os parlamentares acreditam que essa decisão judicial deve motivar mais pessoas a participar da próxima audiência.

Assim como a audiência prevista para esta quinta-feira (24), a reunião agendada para o dia 27 de setembro deve contar com palestra da geógrafa dra. Simone Scifoni, professora livre docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo (USP). Para os vereadores que sugeriram a realização da audiência, o evento deve provar que o tombamento do estádio do União Barbarense é legal e viável.

A pedido de pais, vereador visita Emefei no São Joaquim

O vereador Celso Ávila (PV) visitou, na tardem de ontem (23), a Emefei Professora Gessi Terezinha Buschinelli Carneiro,no bairro São Joaquim. O parlamentar esteve nessa unidade de ensino a pedido de pais de alunos, os quais fizeram alguns apontamentos a respeito da necessidade de manutenção em alguns pontos, como nos banheiros dos estudantes.

Na visita, Ávila foi recepcionado pela diretora Lilian Abbila, que mostrou as dependências da escola e explicou as ações que estão sendo colocadas em prática para a melhoria da unidade, que atende aproximadamente 350 alunos.

Desde o início de seu mandato, o vereador tem percorrido diversas escolas com o intuito de conhecer a realidade de cada uma delas, assim como suas necessidades. “Percebemos o quanto o município de Santa Bárbara d’Oeste tem avançado na questão escolar, assim como temos certeza que podemos contribuir com esse processo” , afirmou.

