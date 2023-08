Especial Tom Jobim é o destaque no Teatro Municipal no sábado

O Teatro Municipal “Lulu Benencase” apresenta, no sábado (26), às 20h, o concerto “Especial Tom Jobim” – Orquestra Filarmônica Jovens Músicos convida Júlia Simões. A entrada é de graça, porém os ingressos devem ser retirados na bilheteria com antecedência ou no link https://entravip.com.br/evento/99/FILARMNICA_JOVENS_MSICOS_-_JULIA_SIMES

O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O concerto “Especial Tom Jobim” vai prestigiar um dos grandes mestres da música brasileira, mostrando assim a importância e o valor dos nossos compositores.

No repertório estarão clássicos como “Águas de março”, “Samba do avião”, “Chovendo na roseira”, “Anos Dourados” e “Garota de Ipanema”.

A mistura da orquestra de cordas com uma banda cria uma atmosfera mista de concerto e show. O público se identifica com o repertório e às vezes sente-se convidado a cantar junto com Júlia Simões, cantora de excelência de voz doce e aveludada, acostumada ao repertório de alta qualidade, incluindo bossa nova, jazz e toques de blues.

“O espetáculo prestigia o legado do compositor, pianista e cantor brasileiro Tom Jobim, trazendo o frescor da juventude à execução das suas obras. É, sem dúvida, uma ótima oportunidade para quem aprecia a música brasileira”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A Orquestra Filarmônica Jovens Músicos é formada essencialmente por alunos avançados e professores da Academia Jovens Músicos de Piracicaba, um projeto que viabiliza a educação e a inclusão.

