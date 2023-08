Câmara abrirá neste sábado para atendimento ao público e palestras gratuitas

A Câmara Municipal de Americana abre as portas à população no próximo sábado, 26 de agosto, para atendimento ao público das 8h às 12h. Além do funcionamento dos gabinetes, o legislativo recebe o Dia do Conhecimento: um ciclo de palestras gratuitas focadas em capacitação e desenvolvimento pessoal. O evento, realizado em parceria com a Faculdade Anhanguera – Polo Americana e o Grupo IBN – Instituto Brasileiro de Negócios, acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, é aberto ao público e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara – canal 8 da Claro TV (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Para participar, os interessados deverão se inscrever no link: Dia do Conhecimento! (google.com). A entrada é gratuita e serão fornecidos certificados de participação. Como ação solidária, os participantes são convidados a fazerem a doação de 1kg de alimento não-perecível ou um item de higiene pessoal. As doações serão destinadas à ONG Lar Escola Monteiro Lobato.

As palestras serão proferidas por professores e especialistas em temas como oratória e inteligência emocional, negociações de impacto, empreendedorismo e dicas para confecção de currículos e sucesso em entrevistas de emprego. O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), destaca a importância de parcerias entre poder público e iniciativa privada que resultem em benefícios à população. “Esta é mais uma iniciativa da Câmara de abrir suas portas ao público aos sábados pela manhã com a oferta de serviços que façam a diferença na vida das pessoas. Já foi assim com o Emprega Americana, que foi um sucesso, e certamente será da mesma forma com o Dia do Conhecimento, que proporcionará capacitação e informações valiosas para a população”, comenta.

Dia do Conhecimento – Serviço

Data: 26/08/2023

Hora: Das 8h às 12h

Local: Câmara Municipal de Americana – Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo

Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam – Americana/SP

Inscrição: Cadastro no link Dia do Conhecimento! (google.com)

Entrada gratuita (Sugerida a doação de 1kg de alimento não-perecível ou um item de higiene pessoal)

Programação

8h – Abertura

8h20 – Como Falar em Público com Inteligência Emocional

Eryvelton Baldin (Pós-Graduado em Business Intelligente, Big Data e Analytics)

9h – Negociação de Alto Impacto

Prof. Leandro Garcia (CEO Grupo IBN – Mestre em Administração)

10h – Aprender a Empreender

Giorgia Garcia – MBA em Gestão de Pessoas e Educação Corporativa

11h – Como Fazer um Currículo Simples e Objetivo e Como se Portar na Entrevista de Emprego

Jacira Chávare – MBA em Gestão Comercial

