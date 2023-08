Câmara homenageia Lilica da Pernas da Alegria

Foi nesta terça-feira 22/08/2023

As 14 horas

Local : CM Americana

Medalha de Mérito Lilica

Hoje foi um dia muito especial para Lilica, da associação Pernas da Alegria.

Ela foi homenageada pelo projeto do vereador Dr Daniel (Projeto de Lei 75/2023), Medalha Mérito da Lilica.

É uma homenagem às pessoas com deficiência.

O projeto foi aprovado por unanimidade.

A personagem Lilica, entrou para a história da cidade de Americana, bem como a região ao receber tal honraria.

O trabalho social é desempenhado em prol das pessoas especiais e sem fins lucrativos…

É gratificante poder ajudar essas pessoas, independente de sua classe social…

A sessão camarária foi prestigiada por apoiadores da Lilica, principalmente crianças e adultos especiais, que demonstraram muito carinho pela homenageada, também esteve presente o Inspetor Corassari da Guarda Civil de SBO e integrantes da GAMA, zelando pela segurança de todos.

Leia + sobre política regional

Segundo a Lilica:

Essa homenagem feita pelo vereador Dr Daniel, significa colher os frutos desse trabalho que sempre foi feito com muito amor e carinho.

Ver toda a equipe lá, bem como mães e crianças, foi uma surpresa imensa, sou grata a Deus por me abençoar tanto.

Agradeço a todas as autoridades no plenário e pela unanimidade na aprovação do projeto…

Não existem limites para nossos sonhos, basta acreditar!

Um beijo no seu nariz

Lilica

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP