A Polícia do DF faz, na manhã desta quinta, ação contra Jair Renan Bolsonaro,

filho homem mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pai está internado em São Paulo desde a quarta-feira para cuidar do trato intestinal. Ele deve passar por 3 cirurgias em setembro.

A PC do Distrito Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra J. Renan Bolsonaro desde as primeiras horas da manhã.

A operação é contra um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

O filho mais novo de Bolsonaro envolveu-se em algumas polêmicas nos últimos anos.

Ele ‘ganhou’ uma casa para morar em região nobre de Brasília e teve o nome de amigos/assessores envolvidos em problemas com a Justiça.

