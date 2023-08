Depois de desafiar Putin, Prigozhin morre em queda de avião

Ele desafiou Putin. E teve a queda do avião

da DWBrasil- Autoridades russas informaram na noite desta quarta-feira (23/08) que o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, e seu vice, Dmitri Utkin, estavam a bordo de um avião particular que caiu na Rússia, matando todos os dez ocupantes.

Oito corpos foram encontrados no local do acidente após as primeiras buscas, informou a agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Segundo a imprensa russa, os corpos estariam totalmente carbonizados, motivo pelo qual seria necessário exame de DNA para confirmar as identidades das vítimas.

Em um vídeo publicado pelo portal Gazeta.ru – mas ainda não verificado por meios independentes – é possível ver a aeronave caindo e chocando-se contra o chão, seguido de uma forte explosão.

O canal do Telegram “Grey Zone”, usado pelo Grupo Wagner e no passado pelo próprio Prigozhin para divulgar notícias, confirmou o óbito, chamando o fundador do grupo de “verdadeiro patriota” da Rússia morto pelas mãos de “traidores”.

Segundo a agência de notícias Tass, a aeronave Embraer Legacy voava de Moscou para São Petersburgo – cidade natal de Prigozhin e sede do Grupo Wagner.

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) informou que iniciou uma investigação sobre a queda do avião, ocorrida na região de Tver, perto da cidade de Kuschenkino, cerca de 100 quilômetros ao norte da capital russa.

De acordo com as autoridades de emergência, o avião transportava três pilotos e sete passageiros.

Ucrânia fala em possível “assassinato”

Diferentes versões do ocorrido são discutidas nas redes sociais russas. Canais próximos do grupo Wagner especulam que o avião pode ter sido abatido pela defesa antiaérea russa ou por um drone ou que pode tratar-se de um atentado. Alguns chegam a supor que Prigozhin teria simulado a própria morte para sair de cena.

Numa primeira reação, o governo da Ucrânia sugeriu que o líder do Grupo Wagner pode ter sido assassinado e que “a eliminação espetacular” de Prigozhin dois meses após a tentativa de golpe “é um sinal de Putin às elites russas antes das eleições de 2024”, afirmou pelo Twitter Mikhail Podoliak, conselheiro da presidência ucraniana, acrescentando que o líder russo “não perdoa ninguém”.

A Casa Branca disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, será mantido atualizado sobre os relatos do acidente. Antes de confirmar que Prigozhin estava no avião, a agência de notícias Reuters disse que Biden afirmou que a morte de Prigozhin “não o surpreenderia”.

