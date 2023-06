Putin fala após golpe do Grupo Wagner

O presidente Russo Wladimir Putin fez um discurso

na manhã deste sábado e mencionou “traição” e “motim” duas vezes. Ele falou sobre a Rússia “lutando muito por seu futuro”, rotulou os eventos como um “motim interno” e uma “facada nas costas”, mencionou “o Grupo Wagner” e disse que está “fazendo de tudo para repelir esse ataque”

– O chefe de Wagner e líder do golpe, Yevgeny Prigozhin, respondeu que Putin fez a ‘escolha errada’ e em breve a Rússia terá um ‘novo presidente’

– Relatos confirmados de várias fontes de que as forças de Wagner e possivelmente membros desertores das forças armadas russas marcham para Moscou depois de tomar Rostov.

– Um avião de guerra militar, o equivalente ao Força Aérea Um dos EUA, está indo de UFA (conhecido pelos bunkers nucleares da Rússia) para Moscou.

– Um grupo do Telegram dirigido por membros seniores de Wagner mencionou que “o gatilho para uma GUERRA CIVIL foi puxado por Putin

– Estão surgindo relatórios da Guarda Nacional Russa indo lutar ou se juntar a Wagner em Rostov – Fontes locais afirmam que um avião de guerra, provavelmente uma aeronave de transporte, foi abatido sobre Voronezh há pouco tempo.

Os detalhes não são claros e as reivindicações NÃO são verificadas. Se for verdade, provavelmente Wagner abateu um avião de guerra russo. As informações acima foram confirmadas por várias fontes e analisadas pelos especialistas que falam AO VIVO no espaço em andamento