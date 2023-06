Câmara recebe livro histórico sobre Dante Alighieri

A Câmara de Americana a doação de um exemplar do livro histórico

“Dante 700 anos: os olhos de Beatriz”, baseado na obra do escritor italiano Dante Alighieri (1265-1321). A doação do ex-deputado federal Enrico Misasi foi entregue ao presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), pelo vereador Silvio Dourado (PL).

A edição especial do livro foi produzida pela Embaixada da Itália no Brasil em parceria com Misasi. O livro foi lançado junto a uma exposição no do Congresso Nacional, em 2021, homenageando a vida e obra do escritor e abordando os três reinos da Divina Comédia, principal obra de Dante, adentrando o universo cosmológico e simbólico da obra.

“O livro é fruto dessa exposição e da pesquisa de Misasi em conjunto com a Embaixada, por meio do embaixador Francesco Azzarello. Obra histórica que passa a fazer parte do acervo da Câmara”, disse Dourado.

“Em nome da Câmara, agradeço a doação de um livro de tamanha importância histórica. A Biblioteca da Câmara possui vários exemplares de livros históricos e jornais da cidade para consulta da população e permanece aberta a visitação durante os horários de funcionamento do Paço 15 de Janeiro”, comentou Brochi.

Leco Soares pede estudos pro cruzamento das ruas Dom Pedro II e Marechal Deodoro

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para a implantação de melhorias no trânsito no cruzamento das ruas Dom Pedro II e Marechal Deodoro. No documento, o parlamentar aponta que existe um grande fluxo de veículos que trafegam pela Rua Dom Pedro, deixando o trânsito congestionado principalmente no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro.

“O fluxo de veículos no local aumentou consideravelmente, elevando o número de acidentes neste cruzamento, trazendo insegurança aos motoristas e pedestres que circulam pela localidade. Além do movimento ser intenso, constatamos que alguns motoristas desrespeitam as sinalizações e as leis de trânsito”, comenta.

O vereador apresentou também uma indicação em que solicitava à Unidade de Transportes e Sistema Viário respostas sobre as melhorias no trânsito entre o Viaduto Amadeu Elias e Rua Rio Branco com a Rua Dom Pedro II, mas que até o momento nada foi feito.

Leco pergunta se a secretaria de Transportes e Sistema Viário realizou algum estudo para implantação de melhorias no trânsito no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Rua Marechal Deodoro, bem como melhorias no trânsito no encontro do Viaduto Amadeu Elias e Rua Rio Branco com a Rua Dom Pedro II. Questiona, ainda se é possível reforçar a sinalização de trânsito no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (27). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Pastor Miguel Pires discute soluções para tráfego de ônibus escolares na Escola Estadual Maria Frizzarin

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) reuniu-se na quinta-feira (22) com o dirigente regional de ensino, Haroldo Ramos Teixeira, para discutir possíveis alternativas aos problemas existentes no transporte de estudantes da Escola Estadual Maria Frizzarin, localizada no bairro Jardim Mirandola.

De acordo com o parlamentar, em fiscalização realizada no local foi constatado que o estacionamento de veículos nos dois lados da rua impede o fluxo dos ônibus escolares, obrigado os motoristas a estacionarem na esquina próxima à unidade escolar, gerando preocupação e insegurança à comunidade.

“Devido à rua não possuir saída, os motoristas de ônibus escolares não conseguem manobrar estes veículos. Anteriormente, estes subiam e desciam a via de ré. Agora os carros estacionam na via, o que resulta num maior trânsito de veículos. Tal ação tem sido inviável”, apontou.

Ainda durante o encontro, Miguel apresentou ao dirigente as diretrizes do Fórum Permanente sobre a Mobilização Contra as Drogas e Álcool, Prevenção, Divulgação e Assistência Familiar, instituído na Câmara por um decreto legislativo de autoria do parlamentar. “De grande valia, a reunião resultou em possibilidades para o problema do transporte escolar e apontamentos quanto aos projetos já implantados nas unidades de ensino e anseios para projetos futuros”, comentou.

