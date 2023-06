No livro “A minha vida no seu caos”, de Mariana D’Andretta, uma mulher luta contra o estresse pós-traumático e o medo da denúncia após o fim de uma relação violenta

Quantas mulheres deixam de denunciar um agressor por medo do julgamento social e de perder para o abusador no tribunal? A minha vida no seu caos, de Mariana D’Andretta, é um livro sobre as consequências desse silêncio na vida das vítimas e dos danos de um relacionamento abusivo mesmo após o término.

No enredo, Elena acredita que conseguiu fugir de Matías, o ex-marido, depois de se mudar de bairro e trocar de emprego. Ela nunca falou das experiências perturbantes com as pessoas próximas, mas participa de consultas regulares com uma terapeuta. Apesar das crises de ansiedade e da baixa autoestima, acredita que os maiores problemas ficaram para trás, porque não mantém mais contato com o abusador.

Tudo muda quando ela, uma arquiteta, inicia um novo projeto nos bastidores de um filme sem saber que seu ex-marido, um engenheiro civil, estará trabalhando no mesmo local. Os dois começam a se ver todos os dias, e Matías faz o possível para manipular a protagonista novamente. A mulher acredita ser forte o suficiente para superar a situação, mas passará por grandes períodos de instabilidades.

Questionar-me sobre como Matias reagiria ao me ver com determinada roupa ou maquiagem é algo automático. Ele controlava tudo, do que eu vestia à cor que poderia passar no rosto, sempre alegando que sua preocupação era me proteger. A aliança que eu ostentava não lhe bastava. (A minha vida no seu caos, pg. 22)

Além de abordar a importância da denúncia, a autora também ressalta a necessidade de uma rede de apoio para enfrentar os traumas. Elena tem medo de contar sobre o que passou para os melhores amigos e para a irmã por achar que eles não entenderão. Entretanto, são essas pessoas que darão força para a protagonista seguir em frente.

A obra é dividida de uma forma que explica o início do relacionamento e a progressão das situações violentas. Os capítulos são intercalados entre o passado, narrado em terceira pessoa, e o presente, contado a partir da visão pessoal de Elena. Para a construção fiel de um relacionamento abusivo e dos aspectos profundos do trauma, a obra contou com a leitura sensível de um psicólogo.

De acordo com Mariana D’Andretta, o livro pretende auxiliar as vítimas a lidarem com o estresse pós-traumático, o medo e a ansiedade. A minha vida no seu caos é destinado, principalmente, às mulheres, para que elas possam identificar os sinais de abuso e tenham coragem de denunciar caso se encontrem em situações semelhantes às da protagonista.

FICHA TÉCNICA

Título: A minha vida no seu caos

Autora: Mariana D’Andretta

Editora: Lura Editorial

ISBN: 978-65-5478-020-9

Páginas: 240

Preço: R$ 19,90 (e-book)

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Graduada em Comunicação Social com habilitação em Rádio, TV e Vídeo, Mariana D’Andretta nasceu em São Paulo. Dedica-se integralmente à literatura desde 2018, quando começou a participar de antologias de contos e poemas. Em cinco anos de carreira, já participou de seis projetos realizados pela Lura Editorial e pelo Selo Off Flip. “A minha vida no seu caos” é sua estreia no romance e é o primeiro livro de uma duologia, cuja continuação está prevista para lançamento em 2025.