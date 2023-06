“É inveja e injustiça porque agora corremos o risco de ser expulsos do condomínio. Já sabemos que foi uma invejosa que ficou com ciúmes do marido olhar mais para mim do que para ela. Precisa se tratar”, alfineta. “O pessoal já sabe que estou no OnlyFans, então rola um preconceito. Eles ficam de olho em tudo o que faço para achar algum problema”.A multa de R$ 1,2 mil deve ser paga imediatamente, sem direito a qualquer contestação. Na notificação, a administradora diz que a modelo “criou severo constrangimento e embaraço aos demais condôminos, vários deles com crianças que convivem nas referidas áreas comuns de lazer (…). Que ocorreu no mínimo uso indevido das áreas de lazer com trajes de banho/piscina”. A multa não especifica nudez ou coisa do tipo.

A influencer rebate as acusações, diz que não havia nenhuma criança na piscina e que poucas pessoas estavam no condomínio naquele dia. “Gravei desfilando de biquíni, andando pelo condomínio sim, mas não tirei a roupa ou coisa do tipo. Não expus ninguém ao ridículo. Para mim não teve exagero. Cada mulher que cuide do seu marido. Se tem alguém me olhando, a culpa não é minha. Daqui uns dias vão me proibir de colocar biquíni”.

Flora promete se defender na Justiça e procurar os seus direitos, inclusive já contratou um advogado para tomar conta do caso. Aos 21 anos, ela é uma das criadoras mais bem pagas do OnlyFans e Privacy, embolsando uma média de R$ 60 mil por mês com seus nudes e vídeos picantes. “É um trabalho, me dedico e tenho funcionários. As pessoas precisam entender esse lado profissional”.