Esportes x carreira: 2 áreas podem estar intimamente ligadas

O mundo dos negócios e das carreiras está intimamente relacionado ao universo dos esportes.

Parece curiosa essa afirmação, mas muitos dos caminhos, ensinamentos e valores revelados pelos esportes podem ser facilmente transportados a uma trajetória profissional.

O professor da pós-graduação em Autoconhecimento e Desenvolvimento, da FAE Business School, Diogo Oliveira, que também é empresário do ramo de tecnologia e professor de jiu-jítsu, explica que as faixas do esporte (branca, azul, roxa, marrom e preta) trazem ensinamentos valiosos para serem utilizados como alavancas nos processos de business e de trabalho. “Cada faixa mostra alguns desafios e aprendizados que podem ser utilizados em diversos ramos da nossa vida, inclusive nos relacionamentos pessoais”, comenta o professor.

Na branca, por exemplo, em que estão mais fortemente presentes os fundamentos, também há ensinamentos. “Nós temos a tendência de pensar que os fundamentos não trazem ensinamentos, benefícios. Mas é justamente o contrário. Muitos atletas são tão brilhantes porque dão atenção aos fundamentos do esporte. E no mundo business não é diferente”, ressalta. A preta, por sua vez, mostra que a pessoa é merecedora de tudo que conquista e que não se deve nunca perder a humildade para conseguir aprender cada vez mais. “A mente de iniciante deve ser mantida, já que no mundo dos negócios os maiores aprendizados chegam quando percebemos que estamos aptos a aprender. A humildade é uma grande virtude – no esporte e na vida”, observa.

Abaixo, a relação entre cada faixa do jiu-jítsu e o mundo dos negócios e das carreiras.

Faixa branca:

Não se machuque (investir em ações que garantem a longevidade do projeto)

Consciência corporal e mental (percepção da postura e pensamentos que vão te ajudar)

Ser brilhante nos fundamentos

Força x movimento (saber diferenciar: quando fazer força e quando usar o movimento a seu favor)

Faixa azul:

O treino vale a pena (pequenas vitórias mostram que estamos no caminho)

Confiança? (saber que você é bom ajuda a enfrentar desafios, mas a arrogância pode te prejudicar)

Faixa roxa:

Paciência (as coisas podem levar tempo, mas o progresso é contínuo)

A faixa de um lado só (o jiu-jítsu tem vários ângulos – é importante conhecê-los, mesmo que sejamos bons em apenas alguns)

*Fazer uma lista com tudo que deseja atingir no trabalho. Mas manter no item 1 – o processo vai ser difícil; e no item 2 – o cansaço é certo!

Faixa marrom:

Um faixa marrom é uma preta sem compromisso (podemos ousar em certas áreas sem o medo de errar)

*Jogar para ganhar x jogar para não perder (o faixa marrom, em geral, já tem as mesmas habilidades de um faixa preta, mas não com um compromisso tão grande de ganhar. Ousar mais pode representar uma grande jogada, mesmo que não vença neste momento.)

Faixa preta:

Você é merecedor (a síndrome do impostor acontece aqui também)

Mente de iniciante (o verdadeiro jiu-jítsu começa quando estamos iniciando a prática. Nos negócios, os maiores aprendizados chegam quando estamos aptos a aprender)

Humildade (a virtude de estar aberto a aprender)

Faixas vermelha e preta, vermelha e branca e vermelha

Deixe o seu legado (somos exemplos para pessoas mesmo sem saber)

Curta o caminho

==

Grupo Educacional Bom Jesus

Resultado de uma proposta pedagógica inovadora e que valoriza os ideais humanistas franciscanos, o Grupo Educacional Bom Jesus investe na formação integral e de qualidade, sendo reconhecido nacionalmente por sua excelência na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior. Detentor das marcas Colégio Bom Jesus e FAE (FAE Centro Universitário e FAE Business School), o Grupo atua em cinco estados brasileiros, sendo fonte de credibilidade e pioneirismo na educação há mais de 125 anos.

O Colégio Bom Jesus oferece formação completa, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com unidades localizadas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A FAE Centro Universitário está presente nos estados do Paraná e Santa Catarina e conta com mais de 20 cursos de graduação. A FAE Business School oferece mais de 50 cursos de especialização lato sensu, programas de MBA, sendo um semi-internacional ou internacional, educação executiva e programas in company, com cursos direcionados e personalizados para empresas e executivos.

A Pós-Graduação da FAE proporciona ao aluno grades flexíveis e metodologias exclusivas, para obter os melhores resultados para sua vida. Tendo como mote principal o “seu negócio é você”, a FAE considera que investir na carreira, nos estudos, no aperfeiçoamento constante, adquirindo, transformando e aprimorando habilidades, é uma necessidade premente para o sucesso. O conceito de lifelong learning está presente, colocando o aluno como protagonista na resolução de problemas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento