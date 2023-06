O R7 Picerno é o representante de Sumaré na final da Copa ASES

que acontece no próximo domingo (25/06), em Campinas. A equipe enfrenta o Icaraí às 10h, na Praça de Esportes São Bernardo. A copa renuiu 24 equipes da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Na semifinal, o R7 Picerno venceu o Fumaça Futebol e Samba por 6 a 5 nos pênaltis – após empate em 1 a 1 no tempo normal. Já o Icaraí venceu o Real Nova Odessa por 10 a 9, também nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Racismo no Futebol é tema de podcast do Futura

O podcast Reconhecer e Reparar, do Futura, vai levar ao ar no dia 23 de junho, a partir das 7h, a conversa sobre racismo no futebol, com Marcos Luca Valentim, jornalista esportivo e líder do grupo étnico-racial da Globo. A proposta do programa é olhar para o passado e analisar os reflexos do racismo na sociedade brasileira.

Clique Para Download Marcos Valentim, à esquerda, ressaltou a importância dos clubes na educação antirracista dos jogadores

Na conversa com os apresentadores Pedro Henrique Lima, Alzira Valéria e Thais Bernardes, Marcos Valentim fala sobre normas para punição e o papel dos clubes na conscientização das torcidas e formação dos jogadores. “O futebol rompe a bolha, porque mexe com a paixão. Então, se os jogadores tivessem uma formação desde a base sobre o racismo e pudessem falar, como fez o Vinícius Júnior, a mensagem chegaria a todo mundo. Nenhuma outra pessoa que fala tem esse alcance, como no futebol, aqui no Brasil. É importante a educação do clube ter essa responsabilidade de formar um cidadão, de fato, antirracista”, disse o jornalista.

Este terceiro episódio da segunda temporada do podcast Reconhecer e Reparar pode ser acessado no site do Futura e nas plataformas de áudio.

