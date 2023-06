Submarino. Destroços encontrados perto do Titanic

Destroços encontrados em área de busca por submarino, diz Guarda Costeira

Os detritos encontrados perto dos destroços do Titanic incluíam a estrutura de pouso e o convés traseiro do submersível OceanGate. A Guarda Costeira afirma que estas peças confirmam uma implosão do Titã, devido a forte pressão no fundo do Atlântico Norte.

A empresa emitiu nota confirmando a morte de todas as pessoas a bordo.

O submersível teve uma implosão catastrófica. A implosão foi provavelmente devido a um casco de fibra de carbono frágil de baixa qualidade. Os passageiros provavelmente tiveram uma morte muito rápida, sem sufocamento ou sofrimento.