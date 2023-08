CIEP São Jerônimo realiza Festival das Estrelas no sábado

O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira, no São Jerônimo, em Americana, promove, no próximo sábado (26), a partir das 15h, o Festival das Estrelas, aberto à comunidade escolar, com apresentação de danças, barracas com alimentos e shows musicais, incluindo a apresentação da dupla sertaneja Vitor e Benício. A escola começou a ser decorada com trabalhos produzidos pelos estudantes. O CIEP fica na Rua Humberto Polo, nº 200, no Parque São Jerônimo.

O festival acontece no mês em que se comemora o Dia do Folclore e é inspirado na união da lenda japonesa Tanabata com a lenda brasileira da vitória-régia. Elementos das culturas nacional e asiática compõem a decoração, com imagens da índia Naiá, de Tsurus (considerado uma ave sagrada do Japão) e de dragões compõem o cenário do CIEP. O convite da festividade – um dragão em papelão – foi produzido por alunos na Sala Maker Criar e Aprender.

A festa também celebra a obra de estrelas da vida real, com apresentações de coreografias de dança dos músicos Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Milionário e José Rico, Celly Campello, Elvis Presley, Dominguinhos, Gal Costa, Erasmo Carlos e Michael Jackson. A cultura asiática marca presença na trilha sonora com os sucessos do grupo de K-Pop BTS.

O cardápio segue a temática do festival, com opções de pratos das culinárias brasileira e oriental. Familiares, vizinhos, alunos e demais participantes da comunidade escolar vão se deliciar com pastel, batata frita, refrigerantes, cuscuz, cachorro quente, espetinhos de carne e frango, doces, bolo e Yakisoba.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, convidou a comunidade a prestigiar a festa. “O festival é uma oportunidade para a sociedade conhecer o trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica do CIEP na construção da identidade do estudante, que nas atividades se habilita a compreender a própria cultura e a de outros povos”, declarou.

